Konu: Çevre
5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle Malatya’da öğrenciler resim yapıp, çevreyi gündeme getirdi.
Malatya Belediyesi, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma Derneği (ÇEKÜD) ile Abdulkadir Eriş Güzel Sanatlar Lisesi işbirliği ile yıkılan belediye binası alanında Abdulkadir Eriş Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, çevre resmi yapıp, çevreyi gündeme getirdi.
Abdulkadir Eriş Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle böyle bir faaliyet yaptıklarını belirtti.
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