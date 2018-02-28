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Malatya Haber -

Konya- EYMS Maçının Kanalı

Konya- EYMS Maçının Kanalı
  • 28.02.2018
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Süper Ligde 23.haftayı 31 puanla 9’ncu sırada tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 24. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Pazar günü 16.00’da oynanacak olan karşılaşma beIN Sports 1’den yayınlanacak.

Süper Lig’de geride kalan 23 hafta sonunda 8 galibiyet, 7 beraberlik, 8’de mağlubiyet alan Evkur Yeni Malatyaspor, rakiplerinin puan kaybettiği haftada puanını 31’e çıkararak, haftayı 9’uncu sırada tamamladı.

Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 24.haftasında Pazar günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. Süper Lig’de 24.haftada oynanacak olan karşılaşmaların yayınlanacağı kanallar şöyle:

2 Mart Cuma

20.00 Bursaspor-Kayserispor (Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu)/beIN Sports 1

3 Mart Cumartesi

13.30 Kasımpaşa-Osmanlıspor (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)/beIN Sports 1

16.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (3.İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu)/beIN Sports 1

19.00 Kardemir Karabükspor-Galatasaray (Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu)/beIN Sports 1

4 Mart Pazar

13.30 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya Stadyumu)/beIN Sports 1

13.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Ankara 19 Mayıs Stadı)/beIN Sports 1

16.00 Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu)/beIN Sports 1

19.00 Fenerbahçe-Teleset Mobilya Akhisarspor (Ülker Stadyumu)/beIN Sports 1

5 Mart Pazartesi

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Şenol Güneş Spor Kompleksi)/beIN Sports 1.

Yeni Malatya Gazetesi

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