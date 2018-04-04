‘Koşabiliyorsan Koş’ Projesi
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nce yürütülen proje kapsamında spor etkinliği düzenlendi.
İnönü Stadı’nda düzenlenen “Koşabiliyorken Koş” Projesi kapsamında yürüyüş düzenlendi.
Etkinliğe katılan Malatya Valisi Ali Kaban, yürüyüş öncesi yaptığı konuşmada, insanların sağlıklıyken yürümenin ve koşmanın tadını çıkarması gerektiğini söyledi.
Kaban, yürüyüşün sağlık açısından da faydalı olduğunu sözlerine ekledi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı ise proje kapsamında antrenör görevlendirerek, vatandaşların sağlıklı spor yapmalarına yardımcı olacaklarını belirtti.
AA
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