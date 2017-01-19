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Malatya Haber -

Kötü Çocuk

Kötü Çocuk
  • 20.01.2017
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Daha doğar doğmaz babası tarafından terkedilen Kayla (Afra Saraçoğlu), annesi Nazlı’yla birlikte zor şartlarda büyür. Ancak bu sayede karakterli ve ne istediğini bilen biri olmuştur. Lise yıllarında hiç beklenmedik bir anda babası Vural (Sarp Akkaya) çıkagelir ve onu büyük şehirde daha iyi koşullarda yaşatmak istediğini söyler. Kayla istemeyerek olsa da hiç tanımadığı babasının yanına taşınır. Eski hayatına geri dönebilmek için can atan genç kız, okulun ilk günü yakışıklı ve gizemli Meriç (Tolga Sarıtaş) ile tanışır. Genç adama aşık olan Kayla, eski güzel günlerini Meriç’le bulabileceğine inansa da olaylar farklı şekilde gelişecektir.

Vizyon Tarihi: 20 Ocak 2017
Yapımı : 2017 – Türkiye
Tür : Romantik , Gençlik
Yönetmen : Yağız Alp Akaydın
Oyuncular : Afra Saraçoğlu , Tolga Sarıtaş , Sarp Akkaya , Tülin Özen , Can Sipahi
Senaryo : Yağız Alp Akaydın
Yapımcı : TAFF Pictures

sinemalar.com

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