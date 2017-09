Köy Okulunu Ziyaret Ettiler

Yeşilyurt Kent Konseyi Üyeleri, Ortaköy Mahallesinde (köyünde) bulunan Şehit Şükrü Ulutaş İlköğretim Okulunu ziyaret etti.

Ziyarete Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, Yeşilyurt Bilim ve Kültür Derneği Başkanı Özkan Baytekin ve gönüllüler katıldı.

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin; ”Yapılan en iyi yatırım çocuklarımıza yapılan yatırımdır. Çocuklarımız ülkemizin geleceğidir. Biz Yeşilyurt Belediyesi olarak her alanda eğitim ve öğretim gören çocuklarımızın, gençlerimizin her daim yanında olmaya çalışıyoruz. Sizler bu ülkenin geleceğine şekil verecek insanlarsınız. Yorulmadan bıkmadan çok çalışmanız gerekmektedir. Bu uzun ve meşakkatli yolunuzda biz Yeşilyurt belediyesi olarak her daim yanınızda olmaya hazırız. Yeşilyurt belediyesi olarak temel felsefemiz en iyi yatırım insana, ilime ve bilime yapılan yatırımdır. Bu güzel organizasyonu hazırlayan Yeşilyurt Kent Konseyimize teşekkür ederim. Çalışmalarından başarılar dilerim.” diye konuştu.

Ziyarette konuşan Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu; “Yeşilyurt Kent Konseyi Gençlik Meclisimizde bulunan gençlerimizle birlikte köy okullarını ziyaret ederek; minik yüreklerde büyük tebessümler oluşturmaya çalışıyoruz. Bugün burada “Bilgi Pınarı” projesi kapsamında köy okulunda okuyan imkânları kısıtlı öğrencilerimizi ziyaret ederek Gençlerimizin hazırladığı paketleri hediye ediyoruz. Hem köylerdeki öğrenci kardeşlerimizin yüzlerinde tebessüm oluyoruz; hem de imkân sağlayarak farkındalık oluşturuyoruz. Bütün gençlerimizi toplum yararına olan projelerimize davet ediyorum. Yeşilyurt Kent Konseyi olarak geleceğimize sahip çıkıyoruz. Ben buradan etkinliğe destek veren Yeşilyurt Belediyemize ve tüm genç kardeşlerime teşekkür ediyorum.” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından öğrencilere hediyeler dağıtıldı.

