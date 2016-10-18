“Köyüme Gitmiş Gibi Oldum”

Vali Toprak, Akçadağ-Ören’deki Aşure programına katıldı ve “Allah birliğimizi beraberliğimizi asla ve asla bozmasın”dedi

Vali Mustafa Toprak, Akçadağ ilçesi Ören Mahallesi’nde düzenlenen Aşure Programına katıldı.

Akçadağ İlçe Kaymakamı Serdar Demirhan, Akçadağ İlçe Belediye Başkanı Ali Kazgan, Siyasi Parti İl Başkanları, İlçe Protokol üyeleri, Ören Mahallesi Muhtarı Birol Çirkin ve Mahalle sakinleri tarafından karşılanan Vali Toprak mahalle sakinleri ile görüştükten sonra düzenlenen programa katılmak üzere Ören İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde hazırlanan program alanına geçti. Burada Anaokulu öğrencileri tarafından çiçeklerle karşılanan Vali Toprak, öğrencilere teşekkür ederek “Sizlerde birer çiçeksiniz, sizlere çok teşekkür ederim.” dedi.

Okul Bahçesinde kendisini bekleyen Örenli Lise, Ortaokul, İlkokul ve Anaokulu öğrencileri ile de sohbet ederek eğitim ve öğretimleri hakkında öğrencilerden bilgiler aldı. Öğrencilerin istekleri olup olmadığını sorduğunda hiçbir isteklerinin olmadığı yanıtını alarak teşekkür eden öğrencilerden kendisinin isteği olduğunu, bununda en iyi şekilde derslerine çalışmaları olduğunu belirtti.

Program alanındaki vatandaşlarla da selamlaşarak aşure pişiren aşure kazanlarının başındaki Örenli bayanların yanına giderek onlara emekleri için teşekkür etti. Bayanların, kendisinin de aşure kazanının başına geçerek aşureyi karıştırması isteğini geri çevirmeyen Vali Toprak aşureyi karıştırarak birkaç kişiye de aşure ikram etti. Bayanlar, Vali Toprak’a “Aşure hazırlanırken ve pişirilirken, aşureye karıştıranın da güzelliği karışıyor, bu aşureye sizinde güzelliğiniz katıldı.” dediler.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Dede Cebrail Atasoy, Vali Toprak başta olmak üzere katılımcılara teşekkür ederek aşure geleneği hakkında bilgiler verip dua etti.

Programa katılan kalabalık Akçadağlılara ve Örenlilere hitap eden Vali Toprak “Bu güzel günde, bu güzel aşure ikramında, Ören’de sizlerin aranızda bulunmaktan büyük bir onur, şeref duyduğumu belirtmek istiyorum. Burada bulunan tüm konuklarımızı, misafirlerimizi, burada bu lokmamıza iştirak eden her bir kesimi, kişiyi ve de burada bu okulun bahçesinde bizleri sevgiyle, güzellikle karşılayan tüm Örenli öğrencilerimizi, öğretmen arkadaşlarımızı, idarecilerimizi de bir kez daha gönülden tebrik ediyoruz ve teşekkür ediyoruz.

Mübarek Muharrem ayının bu enginliğinde, güzelliğinde, günden güne tüm kıymetli dostlarımızla birlikte bir aşure programından bir başka aşure programına gidiyoruz. Bu aşurenin içerisindeki tatları oluşturan güzellikler gibi insanlarımızın da bir arada olması, birbirini anlaması, dinlemesi, gönülden gönüle sevgiyi, kardeşliği, barışı, huzuru terennüm etmesi, işte Muharrem ayının en güzel örneği, aşuremizin, lokmamızın en güzel doğurduğu sonuç diye ifade etmek istiyorum.

680 yılında, geçmiş yıllarda bizim yüreğimizi, içimizi yakan Hz. Hüseyin efendimizin 72 arkadaşıyla birlikte şahadete ermesi ve orada şahadete giden yolda hiçbir şekilde, hiçbir insanın, hiçbir toplumun uygun göremeyeceği, kabul edemeyeceği bir vahşet içerisinde, orada adeta infaz edilmesi, boğazlanması, hakikaten bizim içimize o dönemden beri kor ateşini düşürmüştür.

Ama biz biliyoruz ki tüm dini terennüm içerisinde, yakın bir zamanda FETÖ örgütünde de gördüğümüz gibi dini esas alarak ama dinin hiçbir şekilde içinde olmayan, olduğu gibi görünmeyen, göründüğü gibi olmayan unsurların, insanlarımızı Kerbela’da olduğu gibi istismar ettiği ve kendi iktidar hırsları, savaşları için Hz. Hüseyin efendimizin şehit edilmesinde olduğu gibi ondan sonraki yıllarda da, bu günde mezhep savaşlarıyla, değişik olaylarla bu gibi olumsuzlukları ortaya çıkardıkları aşikârdır.

Biz bugün burada Ören’de bir kez daha ifade ediyoruz ki, kim ne söylerse söylesin, kim ne yaparsa yapsın bizim esas hedefimiz ve amacımız tüm bu geçmişte yaşananlardan ders çıkararak birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi geleceğe aktarmak ve bu kardeşliğimizi, her bir vatandaşımızla birlikte, ülkemizdeki 79 milyonumuzla birlikte, Malatya’daki 770 000 kişiyle birlikte, sevgimizi, kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi haykırmaktır.

Bu haykırışın en güzel örneğini de bugün Akçadağ’da, Ören’de, sizlerle birlikte yerine getiriyoruz. Allah birliğimizi beraberliğimizi asla ve asla bozmasın, aramıza nifak sokmak isteyenleri, bizi birbirimize düşürmek isteyenleri, renktir, mezheptir ve benzeri ayrılıklarla bizi birbirimize, kardeşleri birbirine düşman etmek isteyenlere Allah fırsat vermesin. Biz de bir ve beraber olmanın, iri olmanın, diri olmanın, birlikte yaşamanın güzelliklerini de aramıza gelecek olan nifakları da elimizin tersiyle itmek kaydıyla bu güzellikleri geleceğe kadar, sonsuza kadar yaşatmalıyız.

Muhtarımıza teşekkür ediyorum, bizleri çeşitli vesileler ile buraya davet etti, Kaymakamımızla ve Belediye Başkanımızla Ören’e gidelim, ziyaret edelim, oradaki güzellikleri hep birlikte yaşayalım, dedik. Ziyaretimizde bugüne, bu güzel lokmamızın, bu güzel insanlarımıza ikram edilmesi gününe denk geldi, onun için ben kendilerine çok teşekkür ediyorum, başta muhtarımız olmak üzere Ören’e geçmişte hizmet edenler tüm arkadaşlarımızda olmak üzere tüm görev yapanlar da dâhil olmak üzere Örenli kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Lokmamızın kabul olmasını diliyorum, bu lokmamızın kabul olduğu gibi insanlığımıza güzellikleri, sevgiyi, hoşgörüyü getirmesini de Allahu teâlâ’dan niyaz ediyorum.

Geçmişte ne yaşanırsa yaşansın, içimizde ne kadar kor ateşi olursa olsun, o ateş bizim gönlümüzden ve yüreğimizden çevreye bir sevgi ve kardeşlik olarak ortaya çıkıyor, içimizi ne kadar yakarsa yaksın bu gibi acılar ve o acıların ışığında insanları sevdikçe insanlarımıza olan o sevgiyi gönlümüze, benliğimize, ruhumuza aktardığımız sürece bir olumsuzluk olmayacaktır, esas o zaman o kor ateşini söndürmüş olacağız ama onun bu şekilde terennüm etmesi de ayrıdır.

Değerli gençlerimiz, öğrencilerimiz, sevgili çocuklarımız! Sizleri de çok seviyoruz, sizlerin iyi yetişmesi, ülkemizin geleceğimizin de iyi olması demektir.

Onun için sizler ne kadar iyi eğitim alırsanız, ne kadar iyi yetişirseniz, geleceğe ne kadar iyi hazırlanırsanız Türkiye Cumhuriyeti devletimizin de 79 milyon ile geleceğe daha iyi bir şekilde, kardeşlik, barış ve huzur içerisinde ama gelişmiş, kalkınmış, kendine inanan, güvenen bireylerin oluşturduğu ve dünyaya bilimi ve teknoloji getiren ve insanlığı adeta buradan yeşerten bir toplum olmanın önderliğini de yapmış olacaksınız, onun için sizlere çok teşekkür ediyorum.

Sizler burada hem ailelerinizin sizleri okullara, eğitim birimlerine göndermesi, her türlü olumsuzluktan uzak tutması ve eğitim camiamızın değerli öğretmen arkadaşları okul idarecileri ile birlikte onların üzerlerine düşen görevleri hep birlikte yapmamız kaydıyla o ifade etmiş olduğumuz güzelliklerle de hepimiz buluşmuş olacağız.

Allah hepinizin geleceğini güzel eylesin ama yeter ki derslerimize çalışalım ve geleceğimizi iyi inşa etme adına üzerimize düşen okuma, bilime, teknolojiye olan ilgilimizi, alakamızı hiçbir şekilde kesmeyelim ve bu güzel ülkemizi geleceği hep birlikte iletmiş olalım. Bunun bizim insanlık borcumuz olduğunu da düşünüyorum.

Ben şimdi burada değerli teyzelerimi, annelerimi, bacılarımı, Ören’lileri görünce, aynen memleketim Erzincan’daki köyüme gitmiş, oradaki annemi, babamı, bacımı, büyüklerimi görmüş gibi oldum. Onun için hepinizin ellerinden öpüyorum, elleriniz dert görmesin. Bu aşurenin içerisindeki o güzellikler gibi, o değişik güzelliklerin bir araya toplanıp oradan bir bizim ağzımıza güzel tat olarak gelen, onu da barış olarak okuduğumuz, sevgi olarak okuduğumuz, kardeşlik olarak okuduğumuz, birlik olarak okuduğumuz, beraberlik olarak okuduğumuz o lokmamızın sizlerin ellerinde değerlendiğini biliyorum.

Dolayısıyla elleriniz dert görmesin, geleceğimiz güzel olsun, sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum sizlere, hakkınızı helal ediniz. Lokmanıza ortak oluyoruz Ben inanıyorum ki bu güzel lokma ile birlikte Hem insan olarak yaşamımızın, fizyolojimizin gereği olarak beslenmiş olacağız ama her şeyden öte onun içerisindeki o ruhu, o birleştirici gücü de benliğimizde yaşayarak geleceğe daha iyi bir şekilde gideceğiz, böyle inanıyoruz. Allah hiçbir zaman sevgimizi, kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın.

Toplum olarak hiçbir şekilde birbirimizi itmeden, ötekileştirmeden, uzaklaştırmadan, benimseyerek ruhumuza, gönlümüze, vicdanımıza, ahlakımıza sindirerek ve birbirimize olan yaklaşımlarımızın temel noktasının sevgi ve hoşgörüden çıkmasını da ben niyaz ediyorum, diliyorum. Bu güzellikler içerisinde mübarek Muharrem ayı çok önemli gelişmelerin, önemli güzelliklerin insanlara geldiği günlerdir.

15 Temmuz’da da ülkemizin bekasını, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin varlığını ortadan kaldırmaya yönelik çok hain bir girişim oldu. Elbirliğiyle Malatya’da da, ülkemizde de her bir noktamızda da vatandaşlarımız devletin bekasını ortadan kaldırmaya yeltenen o hain girişimin bir dini hareket olmamasına rağmen dini görünüm altında ülkemizi ne hale getirdiğini iyi bir şekilde gördü.

Meydanlarda, köyümüzde, mahallemizde, ilçelerimizde birlik ve beraberlik içerisinde, aramıza nifakın girmesini önledik. Hep birlikte, kol kola, hangi siyasi fikirden olursak olalım, hangi mezhepten, hangi meşrepten olursak olalım, hangi renkten, dilden olursak olalım, hangi inançtan olursak olalım, hiç önemli değil hepimiz için Türkiye Cumhuriyeti devletimizin bekası, birliği bağımsızlığı her şeyden önemlidir.

Allah’a şükrediyoruz ki, devletimizin şemsiyesi altında bir ve beraber, mutlu ve huzurlu olarak yaşıyoruz ve bu mutluluğu, huzuru da hiç kimseye bozdurmayacağız. Çevremizde, dış ülkelerde olan olayları görüyoruz, hepimiz ibretle ve biraz da ürpererek izliyoruz. Bu çerçevede bunlardan da ders çıkartıyoruz, onun için Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin, 79 milyon insanının esenliği, refahı, mutluluğu, sevgisi, bir arada hareket etmesi hepimiz için istenen hadisedir.

Aynen aşuredeki o değişik güzelliklerin bir araya toplanıp çok daha güzel bir aşure adı altında bir lokmaya dönüşmesi gibi, aşuremizin, lokmamızın makbul ve kabul olmasını, bu lokmanın siz değerli annelerimizin, bacılarımızın ellerinin değdiği ölçüde güzellikleri topluma yansıtmasını diliyorum.

Ülkemizin geçmişinden bugüne kadar şahadete eren, bu üzerinde yaşadığımız topraklara kanını akıtan tüm Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve önceki dönemlerde bu vatanın birliğine, bağımsızlığına ve bizim vatan oluşumuza katkı sağlayan başta cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi, 15 Temmuz şehitlerimizi, bu ülkenin birliğine, beraberliğine gelen tehditler karşısında bu ülkenin dağında, tepesinde şahadete eren tüm insanlarımızı rahmetle, minnetle ve şükranla bir kez daha anıyorum.” dedi.

İl Müftüsü Ümit Çimen’in duasının ardından program sona erdi. Vali Toprak program sonrası okulda öğretmenlerle bir toplantı düzenleyerek, idareciler ve öğretmenlerle sohbet ederek onlardan eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. Toplantı sonrasında Ören Anadolu Lisesi’ne de giderek burada da incelemelerde bulunan Vali Toprak Akçadağ İlçe merkezine geçti.

Bülten- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com