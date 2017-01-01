Küçükler Basketbol Maçları Sona Erdi
Malatya’da Okullar Arası Küçükler Basketbol müsabakaları sona erdi.
Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürlüğünün 2016-2017 yılı faaliyet programında yer alan Küçükler Basketbol müsabakaları tamamlandı.
Tecde Spor Salonunda yapılan müsabakalar onunda dereceye giren okullara kupa ve madalyaları Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç ve Okul Müdürleri verdi.
Dereceye giren okullar ise şöyle:
Erkeklerde
1-Özel Final Ortaokulu
2-Özel Çınar Ortaokulu
3-Tevfik İleri Ortaokulu
4- Özel Doğa Ortaokulu
Kızlarda
1- Özel Doğa Ortaokulu
2-Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
3- Merdivenler Ortaokulu
4- Sümer Ortaokulu.
Yeni Malatya Gazetesi
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