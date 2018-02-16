Küçükler Basketbol Sona Erdi

Malatya Gençlik ve Spor il Müdürlüğü tarafından organize edilen Okullar Arası Küçük Erkek ve Kız Basketbol Müsabakaları sona erdi.

Tecde Spor Salonu’nda yapılan müsabakalarda kızlarda finalde Sümer Ortaokulu ile Vali Galip Demirel Ortaokulu karşı karşıya geldi. Müsabakayı 65-36 kazanan Sümer Ortaokulu, kızlarda birinciliği elde ederek, Malatya’yı bölge şampiyonasında temsil etme hakkını kazandı.

Erkeklerde ise Özel Final Ortaokulu ile Özel Çınar Ortaokulu karşı karşıya geldi. Özel Final Ortaokulu, salondan 90-32 üstün ayrılarak, birinci oldu ve Malatya’yı bölge şampiyonasında temsil etme hakkını kazandı.

Malatya Final Okulları tarafından yapılan açıklamada, “Malatya Final Okulları 2017-2018 okul sporlarının organize ettiği küçük erkekler kategorisinde yaptığı tüm maçları farklı kazanarak Malatya il şampiyonu olmuştur. Mart ayındaki bölge şampiyonasında Malatya ilini temsil edecek takımımıza başarılar dileriz” denildi.

Malatya Gençlik ve Spor il Müdürlüğü tarafından organize edilen Okullar Arası Küçük Erkek ve Kız Basketbol Müsabakalarında 10 erkek, 6’da kız takımı mücadele etti.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi