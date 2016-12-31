“Kuluncak’ın Yıldızı Doğalgazla Parlayacak”

Kuluncak Belediye Başkanı Mehmet Boyraz, doğalgazın ilçeye kavuşturulmasıyla vatandaşların hayatının daha da kolaylaşacağını belirerek “Kuluncak’ın yıldızı doğalgaz ile parlayacak” dedi.

Malatya’nın Kuluncak ilçesine doğalgazın kazandırılması adına çalışmalar sürüyor. Kuluncak Belediye Başkanı Mehmet Boyraz merkez mahalle muhtarları ile bir toplantı yaparak ilçeye doğalgaz alımı ile ilgili abone olabilecek mahalle sakinleri mevcudunu istedi.

Boyraz, Botaş doğalgaz boru hattından ilçe merkezi ve yakın mahallelere doğalgazın verilmesi ile ilgili görüşmelerin sürdüğünü belirterek, “Doğalgazın ilçemize kavuşturulmasıyla vatandaşlarımızın hayatı daha da kolaylaşmış olacak ve ilçemizdeki göçü önleyecektir“ dedi.

Boyraz ayrıca ilçeye yapılması planlanan ve bakanlıklarda olan projeler ile ilgili de bilgiler verdi. Boyraz, 2017 yılı içerisinde ilgili bakanlıklardan talep edilen yatırımların ilçeye kazandırılması adına görüşmelerin sürdüğünü de belirterek Kuluncak’ın daha yaşanılabilir bir ilçe olması adına çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Başkan Boyraz, önümüzdeki yıl talep edilen projeleri ise şöyle sıraladı:

“Entegre devlet hastanesi yapımı, Tohma havzasında 40 kilometrelik alanda ıslah ve temizlik çalışması. Tohma Nehrinde kapalı sulama projesi. Kızılhisar, Kuluncak Bıyıkboğazı, Alvar, Karıncalık ve İlisuluk Tarımsal Sulama Gölet projesinin yapımı. Sofular Demir madeni yataklarının işletmeye açılması. Termal Sıcak Su sondaj çalışmalarının yapılması. Spor kompleksi ve tesislerinin yenilenmesi. Kuluncak-Hekimhan arasında üst geçit yapılması. Kaldırım ve aydınlatma sistemi yapılması. Kuluncak-Darende-Hekimhan kavşağının yapılması. Kuluncak-Sivas ve Kuluncak-Darende arasındaki yolun yapılması. Bisiklet yolu yapımı, parke taşı, yol yapım ve sokak güzelleştirmesi yapım işi. Yeni Hükümet Konağı yapımı ve küçük sanayi sitesi yapımı”

iha