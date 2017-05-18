“Kupayı Alıp Geleceğiz”

Evkur Yeni Malatyaspor’un başarılı orta saha oyuncusu Okechukwu Godson Azubuike, Süper Lig’e yükseldikleri için çok heyecanlı olduğunu ifade etti.

Takımın Süper Lig’e yükselmesinde en büyük pay sahibi isimlerden birisi olan Azubuike, Süper Lig’e yükselmelerine ilişkin, “Herkes gibi, aynı şehir ve takımdaki oyuncular gibi bende Süper Lige çok heyecanlıyım” değerlendirmesinde bulundu.

Azubuike, takımın başarısı için çok çalıştığını belirterek, şunları söyledi: “Tabi bu sezon çok çalıştım. Takımla beraber çok çalıştım. Kendimi geliştirmek için çok çalıştım. Malatya’ya faydalı olabilmek için çok çalıştım. Gelecek yılın ne getireceğini bilemem ama gelecek yılda Malatya’da devam edersem elimden gelenin en iyisini yapacağımı söyleyebilirim.”

Takımdaki herkesin başarı için kenetlendiğini, inandığını ve mücadele ettiğini dile getiren Nijeryalı yıldız, başarının sırrının çok çalışma ve birlik olduğunu kaydetti.

Azubuike, ligin son haftasında Sivasspor ile şampiyonluk için karşı karşıya geleceklerini anımsatarak, “Gelecek maç içinde çalışmaya ihtiyacımız var. Aynı sezon boyunca çalıştığımız gibi önümüzdeki maç içinde aynı ciddiyetle çalışıyoruz. Sivas’a kupayı almaya gideceğiz, alıp geleceğiz” dedi.

Süper Lig’de yer alacakları için çok heyecanlı olduğunu dile getiren Godson Azubuike, “Çok heyecanlıyım hem Türkiye’den hem de Avrupa’dan birçok oyuncuyla karşılıklı oynama şansı bulacağız. Bu bizim için önemli” ifadelerini kullandı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi