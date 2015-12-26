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Malatya Haber -

Kutlu Doğum Etkinlikleri

Kutlu Doğum Etkinlikleri
  • 26.12.2015
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Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in doğum yıldönümü kutlama faaliyetleri çerçevesinde organize edilen Kutlu Doğum Haftası nedeniyle Malatya Yeni Cami avlusunda kitap sergisi açıldı, kermes düzenlendi.

Yeni Cami avlusunda kurulan kitap sergisini açan Vali Vekili Bayram Öz, en güçlü ve en cesaretli insanın bilgili insan olduğunu belirterek, okumanın önemini anlattı.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din Eğitimi Daire Başkanı Dr. Ulvi Ata ise, “İlimle kenetleşmek kitap okumakla olur. Yaşanabilir dünyayı anlamlı kılmak ilimle olur. İlim de okumakla olur”dedi. Ulvi Ata, Kutlu Doğum Haftası’nın Türkiye’de olduğu gibi, Peygamber aşığı her ülkede kutlandığını vurguladı.

Müftü Bekir Gerek, Kutlu Doğum Haftası nedeniyle açılan kitap sergisinde yüzde 25 indirimli satış yapılacağını ifade ederek, “Bugün herkes eve giderken Peygamberimizin hayatını anlatan bir kitap hediye götürsün”şeklinde konuştu.

Açılışa Belediye Başkanı Cemal Akın ile çeşitli kuruluşların temsilcileri de katıldılar.

Bu arada, Yeni Camii’nin diğer avlu bölümünde ise, gıda ve elişi kermesi açıldı. Açılışı, Vali Halil İbrahim Daşöz’ün eşi Nilgün Daşöz ve Müftü Bekir Gerek’in eşi Hatice Gerek yaptı.

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