Levent Vadisi’nde Gezi

Kent Konseyi Gençlik Meclisi, kültür gezileri kapsamında Levent Vadisi’ne bir gezi düzenledi.

Geziye ilişkin basın bülteni şöyle:

“Malatya Kent Konseyi Gençlik Meclisi, gençlerin sosyal ve kültürel gelişimlerine destek sağlamak ve bu konuda bilinç oluşturmak amacıyla çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Yaz sezonu ile beraber faaliyetlerinin konseptini değiştiren Gençlik Meclisi kültür gezileri düzenliyor.

Bu çerçevede Akçadağ İlçesi sınırları çerisinde bulunan ve dünyada tarihi geçmişi ve farklı yer şekilleri itibari ile örnek gezi alanları arasında sayılan Malatya’nın doğal güzelliklerinden biri olan, içinde barındırdığı kaya kabartmaları ile nadir yerlerden biri olan Levent Vadisine bir gezi düzenlendi.

Levent Vadisinde konu ile ilgili bir açıklama yapan Gençlik Meclisi Başkanı Eyüp Dağdeviren, buradaki amaçlarının gençlere doğa sevgisi ve doğa bilinci aşılamak olduğunu belirterek, organizasyonda aktif rol alan Malatya Gezi Kulübüne, faaliyetlerine her zaman destek olan Kent Konseyi Genel Sekreteri Avukat Ali Yıldırıma teşekkür etti.

Gençlik Meclisi üyelerinin yoğun bir ilgi gösterdiği gezide rehberlik yapan Erhan Demirci, Levent Vadisinin doğa ve macera tutkunları için de bir cazibe merkezi olduğunu yansıtmak istediklerini belirtti.

Demirci, Levent Vadisinin tarihsel süreci hakkında gezilen yerlerle ilgili bilgi verdi. Geziye katılan gençler gezi boyunca açık havada oynadıkları çeşitli oyunlarla stres attılar.

Gençlik Meclisinin gerçekleştirdiği bu programın doğa bilinci ve doğa sevgisi anlamında yarlı olduğunu düşündüklerini ifade eden gençler organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ettiler.”