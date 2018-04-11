“Lig Bizim İçin Henüz Bitmedi”

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un orta saha oyuncusu Aytaç Kara, “Ligin alt sıralarında gerçekten çok önemli mücadele var. Bana göre bu mücadelenin içinde bizde varız. Çünkü lig bizim için henüz bitmedi” dedi.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde gazetecilere açıklamada bulunan Kara, “Başakşehir’in nasıl güçlü bir ekip olduğunu biliyorduk. Sonuçta şampiyonluğa oynayan ekiplerden bir tanesi. Çok kaliteli oyuncuları var. Bizde bu lige yeni çıkmış, yeni alışan bir takımız. Her şeyin farkındaydık. Saha içinde mücadelemizi üst seviyeye çıkartmak istedik. Ama bu maçta elimizden gelenin gerisini yapamadık, eksik kaldığımız yerler oldu. Başakşehir’de eksik kaldığımız bir yerde golü değerlendirdi. Tam istediklerimizi sahaya yansıtamadık” diye konuştu.

Kara, bir gazetecinin ‘teknik direktör Erol Bulut’un Medipol Başakşehir’i şampiyon adayı olarak göstermesine yönelik sözlerinin takım üzerindeki etkisi ve tepkilerle ilgili ne diyeceksin?’ sorusuna, “Sonuçta ligin bitimine doğru bu söylemler sadece bu sene değil, her zaman oluyor. Şampiyonluğa oynayan takımlar diğer rakiplerini etkilemek için bir kaç algı şeyleri yaratabiliyor. Ama sahaya çıktıktan sonra futbolcu kafasını verdikten sonra hiçbir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bizim içinde öyle ne düşünce vardı, ne olay vardı. Sahaya çıktığımızda istediğimizi yapmak için çıktık sonuçta. Bizi etkileyen bu konuyla ilgili hiçbir şey olmadı. Sadece o gün istediklerimizi tam olarak yapamadık” diye cevap verdi.

Ligin alt sıralarında önemli bir mücadele yaşandığına dikkat çeken Kara, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ligimizde her takım takımı yenebiliyor. Galatasaray şampiyonluğun en önemli adaylardan birisi. Gençlerbirliği’de kümede kalma mücadelesi veren bir takım. Ama geçen hafta bizim 4-1 yendiğimiz takım bu hafta Galatasaray’ı yenebiliyor. Çünkü ligde neyin ne olacağı hiçbir zaman belli olmaz. Gençlerbirliği’de son ana kadar ligde kalma mücadelesi veriyor. Gerçekte onlarda istedikleri puanı alma çabasındalar. Bütün takımlar için böyle. Alanyaspor’da o takımlardan birisi. Onlarda buraya galip gelmek için çıkacaklar. Çünkü aşağıda gerçekten çok önemli mücadele var. Bana göre bu mücadelenin içinde bizde varız. Çünkü lig bizim için henüz bitmedi. Önümüzde zorlu bir 6 hafta var. Bu 6 haftayı da istediğimiz şekilde değerlendirmemiz lazım.”

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi