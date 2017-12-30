“Ligi En İyi Yerde Bitireceğiz”

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un sportif direktörü Ali Ravcı, ilk yarıyı hedefledikleri gibi tamamladıklarını ifade ederek, “İkinci yarıda iyi gidişimizi sürdürüp, ligi en iyi yerde bitireceğimize inanıyoruz” dedi.

İlk yarıda iyi bir iş çıkarttıklarını ancak henüz işlerinin bitmediğini kaydeden Ravcı, “İlk yarıyı son iki maçta 6 puan alarak tamamladığımız için mutluyuz. İlk yarıda hedeflediğimiz puanı yakaladık. Hakem hatalarından dolayı 4-5 puanlık bir kaybımız var. Bu puanlarda olsaydı, ikinci yarıya daha rahat başlayabilirdik. Ligin ikinci yarısının zor geçeceğini tahmin ediyoruz. İlk yarıda yakaladığımız iyi gidişi, ikinci yarıda da sürdürmek istiyoruz” diye konuştu.

Ravcı, ligi en iyi yerde bitirmek için ikinci yarıya en iyi şekilde hazırlanacaklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ligin başında hedefimiz ligde kalıcı olmaktı. Bu noktada ilk yarı bizim adımıza iyi geçti. Teknik heyet ve futbolcularımızı verdikleri mücadeleden dolayı kutluyoruz. İkinci yarıda daha dinamik, daha iyi bir futbol taraftarlarımıza izletmek istiyoruz. Bu noktada yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. İnşallah ikinci yarıda iyi gidişimizi sürdürüp, ligi en iyi yerde bitireceğimize inanıyoruz.”

Transfer çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Ravcı, “Ligin ilk yarısında Evkur Yeni Malatyaspor’un büyük taraftarı, takımımıza büyük, muhteşem bir destek verdi. Gerek iç saha gerekse de deplasmanda her zaman takımımızın yanında olan taraftarlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İkinci yarıda da bu desteğin artarak devam edeceğine inanıyorum. Transferle ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Şuana kadar netleşen bir şey yok. Takımımıza katkı sağlayacak, nokta transferleri yapmak için yönetimimiz çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

TAKIMIN BAŞINDA 3 MAÇA ÇIKTI

Evkur Yeni Malatyaspor’un sportif direktörü Ali Ravcı, teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın istifasının ardından takımın başında 2’si lig, 1’i kupa olmak üzere 3 maça teknik sorumlu olarak çıkmıştı.

Ali Ravcı’nın teknik sorumluluğunda takım ligde Bursaspor’a sahasında 4-2 yenilirken, deplasmanda Kardemir Karabükspor’u 4-2 mağlup etmişti.

Ravcı önderliğinde 3.Tur Ziraat Türkiye Kupası’nda deplasmanda Bursa ekibi İnegölspor’u 2-0 yenerek, adını 4.Tur’a yazdırmayı başarmıştı.

Ali Ravcı, Kardemir Karabükspor karşılaşmasında 7 Türk oyuncuya görev vermiş ve deplasmandan 4-2’lik skorla galip ayrılarak, büyük alkış almıştı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi