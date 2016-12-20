Lise Futsal Maçları Sona Erdi
Malatya’da liseler arası salon futbolu (futsal) müsabakaları sona erdi.
Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürlüğünün 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı faaliyet programında yer alan liseler arası futsal müsabakaları 5-20 Aralık tarihlerinde Yeşiltepe Spor Salonu’nda yapıldı.
Liseler arası bayan ve erkek kategorilerinde gerçekleştirilen futsal müsabakaları büyük bir heyecana sahne oldu. Müsabakalar sonunda dereceye giren okullara kupa ve madalyalarını Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç verdi.
Dereceye giren okullar şöyle:
Erkekler
1-Mahmut Çalık Anadolu Lisesi
2-Şehit Kemal Özalper Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
3-Özel Malatya Doğa Anadolu Lisesi
4-Fatih Anadolu Lisesi
Kızlar
1-Atatürk Kız Anadolu Lisesi
2-Malatya Spor Lisesi
3-Tecde Anadolu Lisesi
4-Abdulkadir Eriş Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi.
Yeni Malatya Gazetesi