Liseliler Projeleriyle Yarışıyor

Malatya‘da düzenlenen TÜBİTAK 49. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışmasına katılan öğrenciler seçici kurulun beğenisine sundukları projelerle Türkiye finaline gidebilme hayalini kuruyor.

İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen TÜBİTAK 49. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması’nda 8 ilden lise öğrencilerince hazırlanan 100 proje beğeniye sunuldu.

Öğrenciler sergide, hazırladıkları projeleri, Türkiye finaline kalabilmenin umuduyla hem seçici kurula hem de ziyaretçilere en iyi şekilde anlatmaya çalışıyor.

Sergide, ananasta bulunan “bromelain” maddesinin akciğer ve kolon kanseri üzerine etkisinin incelendiği çalışma ile yaşıların yalnız kalmak istemediği ortaya koyan çalışma da yer alıyor.

Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi öğrencileri Aysen İpek Çakır ve Sema Dursun, öğretmenleri Ali Kanat gözetiminde yaptıkları yaptıkları çalışma ile ananastan elde edilen bromelain maddesinin kanserli hücreler üzerinde öldürücü ve bölünmeyi yavaşlatıcı etki gösterdiğini belirlediklerini ilan etti.

Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri Seda Topuz ile Tuğçe Erol da danışman öğretmenleri Kadriye Özalp gözetiminde yürüttükleri “Yaşlılık Hapishanesi” adlı çalışmayla yaşlıların yüzde 70’inin yalnız kalmak istemediğini ortaya koydu.

AA