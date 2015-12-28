LYS Sonuçları Açıklandı
Binlerce öğrencinin merakla beklediği 2015 LYS tercih sonuçları açıklandı.
Binlerce öğrencinin dört gözle beklediği 2015 LYS tercih sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenebilecek.
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