M.Belediye Voleybolda da Galip
Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde Malatya Belediyespor, Atatürk Spor Salonu’ndaki karşılaşmada Ziraat Bankası’nı 3-1 mağlup etti.
SALON: Malatya Atatürk
HAKEMLER: Ali Bağde, Mehmet Ekiç
MALATYA BELEDİYESPOR: Serhat, Ercan, Bilal, Nebotov, Mıklashevıch, Sercan (Hakan, Gürkan, Cüneyt)
ZİRAAT BANKASI: Ali, Mehmet Akif, Mustafa Kırıcı, Şevki, Petros, Nemec (Kadir, Mustafa Kürşat, Erhan, Serkan)
SETLER: 26-24, 23-25, 25-17, 25-16
Ligde 3. galibiyetini alan Malatya Belediyespor ile taraftarları maç sonrasında sevinç yumağı oluşturdular.
HABER-FOTO: Mehmet GÖRESİYE
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