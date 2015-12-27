M.Belediye Yarı Finalde

2. Lige Yükselme Ekstra Play-Off’un ilk maçında Menemen Belediyespor ile karşı karşıya gelen Malatya Belediyespor, tam anlamıyla büyük bir mücadele halinde geçen karşılaşmada, normal ve uzatma devrelerinde beraberlik bozulmayınca “ekstra” penaltılarla sonuca gitti ve rakibine 8-7 üstünlük sağlayarak yarı finale kaldı. Malatya Belediyespor’un yarı finaldeki rakibi Yimpaş Yozgatspor oldu.

HEYECAN DOLU MAÇ..

Muğla Şehir Stadı’ndaki karşılaşmanın normal süresi 1-1 berabere sonuçlanınca, 15’er dakikalık 2 uzatma devresi oynandı. Bu uzatmalarda da 1-1’lik eşik bozulmadı.

Daha sonra 5’erlik penaltı atışına geçildi. Bu penaltılarda da her iki takım 3’er gol atıp, beraberliği bozamayınca, “ekstra” penaltılara geçildi.

Ekstra penaltıların ilk 5 atışında takımlar 3-3’lük beraberliği bozamayınca, 6. penaltı atışları yapıldı. Menemen Belediyespor’un 6. penaltı atışını bu takımın kalecisi kullanırken Malatya Belediyespor’un kalecisi Taylan topu kurtarmayı başardı ve takımına yarı final şansını doğurdu. Malatya Belediyespor’un 6. penaltısını kullanan Taylan, “yarı finale taşıma” başarısını bir kez daha tekrarladı ve golü kaydetti. Bu skorla Malatya Belediyespor, yarı finallere kaldı.

Maçın kadroları şöyleydi:

STAD: Muğla Atatürk

HAKEMLER: Gökhan Güneşer, Erdem Gökalp, Ümit Ramazan Konanç

MENEMEN BELEDİYESPOR: Serhat, Sait (Mehmet dk. 110 ), Ali İhsan(Erman dk. 112), Hikmet, Cenk, Ali Setirekli, Mustafa (Soner dk. 60), Aytaç, Hikmet, Fettah, Hüseyin

MALATYA BELEDİYESPOR: Taylan, Mehmet Ali Yakışık, Vedat, Yusuf Yağmur (Taner dk. 59), Celal, Ergun(Gökhan dk. 106), Engin, Yusuf Çelik, Alp, Adem (Azmi dk. 102), Ömer

GOLLER: Cenk (dk. 36) (Menemen Belediyespor), Ömer (dk. 49) (Malatya Belediyespor)

SARI KARTLAR: Hikmet, Hüseyin (Menemen Belediyespor), Yusuf Yağmur, Gökhan, Azmi (Menemen Belediyespor)

RAKİP YİMPAŞ YOZGATSPOR..

Bu arada, Malatya Belediyespor’un yarı finaldeki rakibi, ilk durda Torbalıspor’u uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 mağlup ederek eleyen Yimpaş Yozgatspor oldu.

Malatya Belediyespor- Yimpaş Yozgatspor arasındaki yarı final maçı 19 Mayıs Çarşamba günü Muğla Atatürk Stadı’nda oynanacak.