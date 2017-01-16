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Malatya Haber -

M.İdman Yurdu 5 Futbolcuyla Anlaştı

M.İdman Yurdu 5 Futbolcuyla Anlaştı
  • 16.01.2017
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Malatya 2. Amatör Büyükler Futbol Ligi takımlarından Malatya İdman Yurdu, eski günlerine kavuşmak için gün sayıyor.

Malatya amatör futbolunun köklü takımlarından olan Malatya İdman Yurdu, ikinci amatör büyükler futbol liginden, birinci amatör büyükler futbol ligine yükselmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kulüp başkanı Bahri Dönmez, Malatya İdman Yurdu’nu eski güzel günlerine kavuşturmak için çalıştıklarını ifade ederek, hedeflerinin birinci amatöre çıkmak olduğunu belirtti.

Dönmez, kulüp olarak yoğun bir mesaiyle çalıştıklarını kaydederek, “Yönetim olarak takımımızı layık olduğu yerlere taşımak için bir çalışma başlattık. Bizi hedefe ulaştıracak ahlaklı ve kaliteli futbolcularla görüşüyoruz. Bu noktada 5 futbolcu ile anlaştık” dedi.

Malatya İdman Yurdu’nu layık olduğu yerlere taşımak istediklerini dile getiren Dönmez, sezonu istedikleri yerde tamamlayıp, hedeflerine ulaşacaklarını kaydetti.

Yeni Malatya Gazetesi

 

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