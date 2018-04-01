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Malatya Haber -

M.Yeşilyurt Belediye Puanla Dönüyor

M.Yeşilyurt Belediye Puanla Dönüyor
  • 01.04.2018
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Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor, deplasmanda Araban Belediyespor ile karşılaştı. Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Araban İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Mustafa İnan, İrfan Genç, Çiğdem Uslu hakem üçlüsü yönetti.

Araban Belediyespor sahaya Sefa Demir, Mehmet Doğan, Emrah Akşit, Ali Özdiller, Orkhan Lalayev, Murat Paslıyer, Yusuf Özlem, Metehan Terzi, Vakkas Kör, İlhan Aydoğdu, Abdullah Özdemir on biriyle çıktı.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor ise Metehan Erdem, Harun Aytemur, Bedrettin Bulguru, Yunus Emre Eserdi, Mustafa Maden, Mehmet Ali Turgut, Cuma Nasır, Mehmet Ali Kayailli, Erdem İsotçu, Yusuf Çelik, Abdulvahap Kaya on biriyle mücadele etti.

İlk yarısı 0-0 tamamlanan karşılaşma 1-1 tamamlandı. Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un golünü 66.dakikada Harun Aytemur kaydederken, Araban Belediyespor’un golünü 80.dakika Rufat Mammadov attı.

Yeni Malatya Gazetesi

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