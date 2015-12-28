Maç Malatya’da Olmazsa..

PTT 1.Lig’de ilk hafta 1461 Trabzonspor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor’da tek hedef lige iyi bir başlangıç yapmak.

Kampın ardından ligdeki ilk maç için hazırlıklarına ara vermeden devam eden Yeni Malatyaspor’da çalışmalar yoğun bir tempoda sürüyor. 1461 Trabzonspor maçın taktik antrenmanlarına başlayan Yeni Malatyaspor’da teknik direktör Yücel İldiz, kafasındaki 11’i de şekillendirmeye çalışıyor.

TFF antrenman sahasında günde tek idman yapan sarı-kırmızılı takımda eksik oyuncu bulunmazken, teknik direktör Yücel İldiz’in maç haftasına girildiği için idmanların dozunu düşürdüğü gözlendi. Topla yapılan taktik çalışmalar büyük bir çekişmeye sahne olurken, özellikle ligin ilk haftasından itibaren kendi mevkisinde formayı kapmak ve bırakmak istemeyen oyuncular rekabeti arttırdı.

Şu ana kadar hazırlık maçları dışında yarı sahada çift kale maç yaptırarak zaman zaman hücum ve savunma komplikasyonları üzerinde duran İldiz, 1461 Trabzon karşılaşması için dengeli bir oyun anlayışı tercih ederek takımın oturmasını bekleyeceği belirtildi.

MAÇIN OYNANACAĞI STAT BELLİ OLMADI

1461 Trabzon maçının nerede oynanacağı konusunda henüz net bir bilgi verilmezken, son kararın çarşamba günü öğleden sonra açıklanacağı öğrenildi. TFF’nin İstanbul Genel Merkezi Stat İşleri’nden gelecek ekibin incelemesi sonrası maçın İnönü Stadı’nda mı yoksa başka bir statta mı oynanacağı belli olacak.

Yeni Malatyaspor’un cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak maç için yönetim ise alternatif şehirleri tercih etmiş durumda. Bu konuda son ana kadar maçın İnönü Stadı’nda oynanmasını isteyen Yeni Malatyaspor Kulübü, aksi halde İstanbul ya da Ankara’yı tercih edecek.