Maçı Sivaslı Hakemler Yönetecek

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grubunu 21 puanla dokuzuncu sırada tamamlayan İnönü Üniversitesispor ile Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde şampiyon olan Pütürge Belediyespor arasında oynanacak olan baraj maçının hakemleri belli oldu.

İnönü Üniversitesispor, BAL Ligi’nde normal sezonu 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet ile dokuzuncu sırada tamamladı. 21 puan toplayan ve ligi BAL Ligi’ndeki Malatya’nın bir diğer temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor’un altında tamamlayan İnönü Üniversitesispor, Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde sezonun şampiyonu Pütürge Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

İnönü Üniversitesispor ile Pütürge Belediyespor arasındaki baraj maçı 15 Nisan Pazar günü 15.00’de Yeşiltepe 1 nolu sahada oynanacak.

Karşılaşmayı Sivas Bölgesi’nden Bölgesel Hakem Yusuf Ziya Gündüz yönetecek. Gündüz’ün yardımcılıklarını Sivas Bölgesi’nden Bölgesel Yardımcı Hakemler Erdem Değirmenci ile Alpaslan Eraslan yapacak. Karşılaşmada Sivas Bölgesi’nden İl Hakemi Taha Bayrak ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi