Mahallelerde Dert Çok..

Muhtarlar İçmesuyundan aktarmalı otobüslere, Suriyelilerden kentsel dönüşüme sorunlarını anlattı..

CHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Ahmet Küçükşahin ve bazı meclis üyeleri, Cevatpaşa, Topsöğüt, Hoca Ahmet Yesevi, Yaka, Yakınca, Tecde ve Bostanbaşı Mahallelerini ziyaret ederek sorunları dinledi.

CHP heyetinin ziyaretinde muhtarlar, en çok içme suyu kesintilerinden şikayetçi olurken, artan işsizlik, alt yapı, aydınlatma vatandaşın diğer önemli sorunları arasında yer aldı.

Muhtarları dinleyen CHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Ahmet Küçükşahin, su kesintileri ile ilgili olarak MASKİ Genel Müdürlüğü’ne yazı yazdığını belirterek, kayıp-kaçak oranları, Kaptaj’dan verilen su miktarı, aylık tahsil edilen su parası miktarı gibi konularda bilgi istediğini, MASKİ’den cevap gelmesi durumunda konuyu kamuoyu ile paylaşacağını söyledi.

‘2017 yılında hala kanalizasyon sorunu konuşuluyor’

CHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Ahmet Küçükşahin, mahallelerin elektrik ve su kesintisi, yol, alt ve üst geçitler, imar ve alt yapı gibi sorunların en başta gelen sorunlar arasında olduğunu belirterek “2017 yılı itibariyle Malatya’da kanalizasyon sorununu konuşuyor olmamız şehircilik adına bir hayli düşündürücüdür. Yeşilyurt Belediyesine bağlı mahalleleri ziyarete çevreden merkeze doğru başladık. Maalesef, sorunlar, şikâyetler, hayal kırıklıkları da çevreden merkeze doğru artıyor” dedi.

CHP Yeşilyurt İlçe teşkilatının ziyaretlerinde mahallelerin öne çıkan sorunları ile ilgili şu bilgiler verildi:

Cevat Paşa Mahallesi: Musluktan bulanık su akıyor

Muhtar Selda Çilek’in aktardığı bilgilere göre 9 bin civarında nüfusu olan mahalledeki en önemli sorun içme suyu sorunu. Sular musluktan bulanık akıyor. İki günde bir sular kesiliyor. Mahalledeki en önemli sorunlardan biri de ortalama 10 günde bir yaşanan elektrik kesintileri. Mahalle halkı alt yapı yatırımlarının yetersizliğinden şikayetçi.

Topsöğüt Mahallesi: Yollar bozuk, musluktan çamur akıyor

Muhtar Mahmut Yiğit’in CHP heyetine aktardığı bilgilere göre, yaklaşık 15 bin kişinin yaşadığı mahallenin en önemli sorunu, Malatya merkezden Topsöğüt’e gelen yolun, yapılmakta olan üst geçit çalışmaları (Ergenekon Köprüsü) nedeniyle Devlet Demir Yolları (DDY) tarafından kapatılıyor olması. Vatandaşlar, kent merkezinden mahalleye gidemiyor. İçmesuyu sorunu, Topsöğüt mahallesinin de en önemli sorunu. Muhtar Yiğit’in verdiği bilgilere göre, içmesuyu şebekesinden çamur gibi sondaj suyu akıyor. Doğalgaz çalışmaları nedeniyle mahallenin yolları bozuk.

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi: Mahallemizde kentsel dönüşüm istemiyoruz

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Muhtarı Orhan Ünalır da mahalledeki sorunlarını şöyle sıraladı:

“Nüfus 15 bin civarında. En büyük sorunumuz mahallemizde bulunan hurdacıların varlığıdır. Buradan kaldırılmasını talep ediyoruz. Yıkanıp balkona serilen çamaşırlarımız sabaha kullanılamayacak şekilde simsiyah oluyor. Mahallemizde kentsel dönüşüm istemiyoruz. Yeşilyurt Belediyesi’nden hizmet alıyoruz, ancak Büyükşehir Belediyesi buraya bir çivi çakmamıştır. İçme suyu sorunumuz var. Bize sondaj suyu veriyorlar. Bunun yanı sıra sık sık su kesintisi oluyor. Su kesilince burada felç oluyoruz.

MASKİ’ni yapmaya başlayacağını öğrendiğimiz alt yapı çalışmaları için ya Cumhuriyet Mahallesinden ya da Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinden başlamasının uygun olacağını düşünüyoruz. Bu çalışmaların başlangıç noktası için teklifimiz de budur. TEDAŞ’tan sıkıntılarımız var. Elektrik kablolarının yer altına alınmasını istiyoruz. Son olarak, dört blok apartmanın arasında kalan ve bu bloklarda yaşayan 240 kişinin malı olan 13 dönümlük alanın park yapılmasını talep ediyoruz.”

Yaka Mahallesi: Bize içmesuyu bilerek verilmiyor

Yaka Mahallesi Muhtarı Abuzer Yiğit de, diğer muhtarlar gibi su kesintilerinden şikayet etti. ‘Bize içme suyu bilerek verilmiyor’ diyen Abuzer Yiğit “Mahallemizin yüksekte kalan kesimlerine içme suyu çıkmıyor. Su kesilmiyor, ancak yetersiz geliyor. Ben, Malatya içme suyunun bizlere bilerek verilmediği kanaatini taşıyorum. En büyük sıkıntımız, Yaka mahallesinin tarımsal alan olarak görülmesi, imar izninin verilmemesidir. İmar konusunda bir formül bulunabilir. Ev yapmak için yerine göre üç kata kadar imar izni verilebilir. Oysa bugün, bu konuda birbirimize karşı hırsızlık yapıyoruz. Kanalizasyon sorunumuz var. Sulama suyu konusunda da sorunlarımız var. Çat Barajı suyu yeterli gelmiyor. Bölgemizde iki adet sondaj var. Buradan elde edilen su da ancak kendi çevresinde kullanılıyor” dedi.

Yakınca Mahallesi: MOTAŞ, aktarmalı taşımacılıkta ilave para alıyor. Bu uygulamanın iptal edilmesini istiyoruz.

Yakınca Mahallesi Muhtarı Kadir İnan da, CHP heyetine mahallelerinin yaşadığı sorunlarla ilgili şunları söyledi: “Nüfus 30 bin civarında. İçme suyu sorunumuz var. Malatya’nın her tarafı su, ancak biz içme suyu problemi yaşıyoruz. Binaların dördüncü katlarına çıkmıyor. Bölgemizde kullanılan Davullu pınar suyunun içilebilir olduğu konusunda endişelerimiz var. Bu su ile ilgili iki adet rapor var. 03.01.2017 tarihli olanı suyun içilebilir olduğunu, oysa 14.07.2014 tarihli olanı içmeye uygun olmadığını gösteriyor. Bu iki rapordan birisi yanlış. İçilebilir denen rapor tek imzalı, içilemez denen rapor 5-6 imzalı. Bu suyu klorlayıp içilsin diye veriyorlar ancak biz rahatsızız. Kaynak temiz mi, değil mi öğrenemedik. Kenar mahallelerin sokaklarında aydınlatma yok, Kanalboyu ve Fahri Kayahan’a alyans lambalar takılıyor. Bunu anlamıyoruz. Şelale halka açıldı ancak paralı, Şelalenin devamında buluna boş arazinin piknik alanı olarak düzenlenmesini arzu ediyoruz. On bin Konutlar bölgesinin alt yapısı (kanalizasyon, içme suyu, elektrik kablolarının yer altına alınması) on bin konuta göre yapılmış, bölgedeki yapılanma ile birlikte mevcut alt yapı bölgeyi kaldırmaz duruma gelmiştir. Alt yapı çalışmalarının başlatılması gerekmektedir. Anemon Oteli, bölgesinde bir üst geçit istiyoruz. Bu bölgede kaza olma olasılığı çok fazla. Tedbir alınsın istiyoruz. MEGSAŞ’tan mahallemizin uygun bir yerine ekmek büfesi açmasını istiyoruz.”

Tecde Mahallesi: Kadın ve çocuklara lafımız yok ama gençleri istemiyoruz

Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit, tıpkı diğer mahalle muhtarları gibi içme suyunun gelmemesinden şikayetçi oldu. Sulama kanalının üzerindeki evlere su çıkmadığını kaydeden Ali Yiğit, hırsızlık olaylarının da arttığını belirterek, işsizlik sorununun da mahallede öne çıkan sorunlar arasında yer aldığını kaydetti. Yiğit, “Mahallemizde işsizlik, özellikle gençler arasında, had safhada. Mutlaka tedbir alınması gerekiyor” dedi.

Öte yandan sohbete katılan bir vatandaş ise Suriyeli gençleri Türkiye’de istemediklerini belirtti. Söz konusu vatandaşın ‘Biz Suriye’nin yaşlı, çocuk ve kadınlarının Türkiye’de bulunmasına karşı değiliz. Ancak, gençlerini burada istemiyoruz. Gençlerin burada olmasına karşıyız. Bunlar ileride Türkiye’ye kötülük edecekler diye endişeliyiz, bunu kabullenemiyoruz” dediği bilgisine yer verildi.

Bostanbaşı Mahallesi: Büyükşehir Belediyesi reklama yönelik kısa vadeli projelerin peşinde

Bostanbaşı Mahalle Muhtarı Faik Özbay ise sık sık kesilin içme suyundan ve fiyatından şikayet etti. Büyükşehir Belediyesi’nin uzun vadeli, kalıcı projeler yerine reklama yönelik kısa vadeli projeler peşinde olduğunu söyledi.

Muhtar Özbay’ın ifadeleri şöyle: Malatya Büyükşehir kendisine yakışır şekilde uzun vadeli projeler yapması gerekirken, reklama yönelik kısa vadeli projeler peşinde. İçme suyu sıkıntısı yaşıyoruz. Yaz boyunca sondaj suyu içtik. Sondaj suyu olmasına rağmen tonunu bize üç liraya satıyorlar. Normal su içmek istiyoruz. Sokak lambalarımız yanmıyor. Mahallemizde park olarak kullanılan yerlerin aydınlatması yoktur. Park alanları esrar çekme alanı olarak kullanılıyor. Buraların aydınlatılmasını ve kötü alışkanlığa sahip kişilerin buralardan uzak tutulmasını talep ediyoruz. Kanalizasyon sorunu tamamen giderilmemiş durumda. Bazı sokakların atık suları araziye akıyor. Yaz olduğu zaman bölgede sinekten geçilmiyor. Sineğin önlemesine yönelik olarak ilaç kullanılıyor. Biz, kanser ürettiğine inandığımız ilaçların bölgemizde kullanılmasını istemiyoruz. Bostanbaşı’na gelen belediye otobüslerinin Çalık Devlet Hastanesine kadar gitmesini, yani son durağın Çalık Devlet Hastanesi olmasını istiyoruz. Yolarımız çok bozuk. Bir an önce onarılmasını talep ediyoruz.”

