Mahsur Kalan Baba Kız Kurtarıldı
Malatya’nın Hekimhan ilçesinde kara saplanan minibüste mahsur kalan baba-kız büyükşehir belediye ekiplerince kurtarıldı.
Hekimhan ilçesi Akpınar Mahallesi mevkiinde 44 BU 332 plakalı minibüs kara saplanınca şoförü Şaban Levent ve kızı Betül Levent mahsur kaldı. Minibüs şoförü Şaban Levent telefon ile yetkililerden yardım istemesi üzerine bölgeye Malatya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri yönlendirildi.
Kara saplanan minibüsün içindeki baba kızı kurtaran ekipler, halat kullanarak, minibüsü de kurtardı.
Kurtarılan baba kız ekiplere teşekkür etti.
iha- AA
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