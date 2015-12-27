MAİKAD’da Olağanüstü Kongre
Malatya İş Kadınları Derneği (MAİKAD)’ın olağanüstü genel kurul toplantısı yapıldı, başkanlığa İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi eski dekanı Prof.Dr. Göknur Aktay seçildi.
Eski başkan Avukat Burçin Han’ın yeniden aday olmadığı derneğin genel kurulu Sarı Kurdela Lokantası’nda gerçekleştirildi. Derneğin yönetim kurulu üye sayısının 8’den 12’ye çıkarılmasına ilişkin tüzük değişikliğinin kabulunun ardından seçimlere Prof.Dr. Aktay başkanlığında tek liste katıldı ve yönetim şu kişilerden oluştu:
Prof.Dr. Göknur Aktay (Başkan), Avukat Arzuhan Kaplan, Avukat Burçin Han, Emine Yıldırım, Eczacı Fezan Özyavuz, İnşaat Mühendisi Manolya Uymaz Dağ, Melahat Yiğit, Mimar Menekşe Bozyiğit, Nursel Gökçe, Mimar Sema Kandil, Şermin Akkartal, Yasemin Coşkun ve Gazeteci Yaşar Karaaslan.