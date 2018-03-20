Malatya Adliyesi’ne 3 Hakim ve 1 Savcı Ataması Yapıldı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin Adli Yargı Kararnamesi ile Malatya’ya 3 hakim ve 1 Cumhuriyet Savcısı ataması yapılırken; Malatya’dan ise 4 hakim ile 2 Cumhuriyet Savcısı başka illere atandılar.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin Adli Yargı Kararnamesine göre; Ankara Hâkimi Müzeyyen YILDIRIMOĞLU, Zonguldak Hâkimi Hayriye TORU ve Muş Hâkimi Zeynep GÜL ÖZTÜRK Malatya Hâkimliğine atandılar.

Kararname ile Adıyaman Cumhuriyet Savcısı Veysel TAŞ’ta Malatya Cumhuriyet Savcılığına atandı.

-Malatya Adliyesinden gidenler

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin Adli Yargı Kararnamesine göre Malatya Hâkimi Güliz Nur GÜL Kayseri Hâkimliğine, Malatya Hâkimi Elif Burcu ACAR Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Malatya Hâkimi Gönül Tuba KAYRA Ankara Hâkimliğine ve Malatya Hâkimi Mehmet Ali KİBAR Erzurum Hâkimliğine atandı,

Yine aynı kararname ile Malatya Cumhuriyet Savcısı Hasan KIRAN Van Cumhuriyet Savcılığına, Malatya Cumhuriyet Savcısı Şerife MOLLAOĞLU IŞIK Nazilli Cumhuriyet Savcılığına atandı.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun idari yargı kararnamesinde ise Malatya Adliyesi ile ilgili bir atama yapılmadı.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin Adli Yargı Kararnamesinde Malatya’nın ilçe adliyelerine ilişkin atama da yapılmadı.

-Hızlı kararları ile tanınıyor

Bu arada, Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı iken, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’ne atanan Hakim Müzeyyen Yıldırımoğlu, Malatya Adliyesindeki görevi esnasında hızlı karar vermesi ve kısa sürede dosyalardaki yargılamayı sonlandırması ile biliniyordu.

Burhan Karaduman – Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com