”Malatya Ansiklopedisi”ne Dair

Doç.Dr. Murat KARAGÖZ

İki yıl kadar önce Türk Dil Kurumu bütün üyeleri ile birlikte iki üç günlük bir Dolmabahçe programı gerçekleştirdi. Açılış konuşması için gelen göreve henüz yeni başlamış Cumhurbaşkanı ile birlikte eski yeni pek çok bürokrat, siyaset adamı, yazar, akademisyen ve ta çocukluğumuzdan beri tanıdığımız sinema, tiyatro ve müzik dünyasından ünlüler, bu dil bayramı toplantısındaydı. Yoğun geçen o günlerin akşamında otel lobisinde yapılan dost sohbetlerinde bir fikir ve öneri olarak Malatya Ansiklopedisi projesi gündeme geldi. TDKnın Tıp terimleri sözlüğü çalışma grubundan Prof. Dr. Cengiz YAKINCI, ekonometri terimleri çalışma grubundan Prof. Dr. Nihat BOZDAĞ ve bendeniz olmak üzere üç Malatyalının böyle bir akşam sohbetinde Malatya Ansiklopedisi önerisi Cengiz hocadan geldi. Kendi bilim dallarımızda Adan Zye madde bazında TDK için hazırladığımız eserin bir benzerini Malatya için hazırlanması gerektiği görüşü paylaşıldı ve yaşça en gencimiz sensin denilerek bu görev tarafıma tevdi edildi.

Öncelikle yapılacak çalışmanın biçimi belirlendi. İlçeler de dâhil olmak üzere toplam 44 akademik alan belirlendi. Bu alanların koordinatörlüğü sekiz kişilik koordinatörler ya da editörler kurulu arasında paylaşıldı (Doç. Dr. Murat KARAGÖZ, Prof. Dr. Cengiz YAKINCI, Prof. Dr. Hasan KAVRUK, Prof. Dr. Mehmet KARAGÖZ, Prof. Dr. Ahmet BAYSAR, Prof. Dr. İbrahim GEZER, Doç. Dr. Bayram M. ASMA ve Yrd. Doç. Dr. Recep KARABULUT). Her bir alan için birer alan sorumlusu ile 4-5 kişilik grup oluşturuldu. Grup çalışanlarınca bir taraftan kendi alanları ile ilgili madde listesi oluşturulurken bir yandan da belirlenen maddelere uygun madde yazarları önerilmektedir. Malatya Ansiklopedisi için her bir alandan ortalama 100 madde olmak üzere toplamda yaklaşık 5000 maddeye ulaşılacağı tahmin edilmektedir. Madde yazarları da dâhil edildiğinde yüzlerce kişinin bu esere katkı vereceği düşünülebilir.

Bu gün itibariyle yaklaşık bir milyon civarındaki Malatyalının yarısına yakın bir kısmı gurbetçidir. Bir o kadar da dışarıdan alınan göç vardır. Böylece toplamda bir buçuk milyon Malatyalıdan söz etmekteyiz. Malatyayı, Malatyalılığı içerdekilerin yanı sıra gurbetteki insanımıza ve içgöç ile ilimize gelmiş yerleşmiş insanlara tanıtmak elbette entelektüel bir görev olarak karşımızdadır. Yine de takdir edilir ki böyle bir çalışma en çok gurbette ki Malatyalılar için büyük bir anlam ifade eder.

Malatya ili Anadolu medeniyetleri içerisinde en eski yerleşim birimlerinden birini oluşturmaktadır. Geçmişten günümüze bütün uygarlıkların önemli bir kültür ve ticaret merkezi olması yanı sıra günümüzde de önemli bir büyük şehirdir. Hititler, Asurîler ve Bizans dönemlerinde önemli bir şehir olduğu gibi, İslam medeniyetinin başlangıcında da Battalgazi destanı ile efsaneleşen bir role sahip olmuştur. Malatya bir Selçuklu şehri olarak da pek çok olaya ev sahipliği yapmıştır. Osmanlı tarihi boyunca yetiştirdiği pek çok sadrazam ve paşaların yanı sıra, Onun mirası üzerine oturan yeni Türkiye Cumhuriyetinde de cumhurbaşkanları, başbakanlar ve pek çok bakan ile Malatyalılar devlet bürokrasisinin bel kemiğini oluşturmuştur. Bundan başka ilimiz yetiştirdiği pek çok akademisyen, işadamı ve sanatkâr ile de bilim, sanat ve iş dünyasına damgasını vurmuştur. Türkiye ve dünya çapında sanayi devleri çıkarmıştır.

Ülkede yaşanan çeşitli etnik ve sosyal gelişmeler neticesinde ortaya çıkan nüfus harekeliliğinde Malatya önemli ölçüde göç veren ve göç alan bir il olma özelliğindedir. Bunun bir neticesi olarak tarihsel planda geçmişte kalmış kültürel değerlerin yanı sıra hali hazırda yaşayan soyut ve somut kültür varlıklarının yaşatılması ve gelecek kuşakları taşınması kent insanına önemli bir entelektüel sorumluluk yüklemektedir. Ansiklopedi çalışması bu yükümlülüğü yerine getirmek isteyen herkese açık bir fırsat sunmaktadır.

Gelişen iletişim çağında tüm gerçek veya tüzel kişiler gibi illerin de tanıtıma, imaj geliştirmeye ve korumaya gereksinimleri vardır. İller için bütün bu işlevleri yerine getirmek üzere yakın zamanlarda hazırlanan İstanbul, Bursa ve Kayseri il ansiklopedileri birer rehber olarak önümüzde durmaktadır. Bu öncü illerden başka hali hazırda bu tür çalışmaları başlatmış pek çok örnek arasında Konya, Artvin, Çanakkale, Diyarbakır illerinden de söz edilebilir. Bu tür çalışmalar genellikle o illerin vilayet, belediye, üniversite ile ticaret ve sanayi odası gibi mülki ve mahalli kurumlarca desteklenmekte ve yürütülmektedir. Malatya için böyle bir çalışma geç kalınmış olmasa bile tam da zamanıdır.

Malatya için başlatılan bu çalışma iki yılı aşkın bir zamandır devam etmektedir. Bu süre içerisinde Malatya içinde ve dışında pek çok kişi ve kurumla görüşmeler yapılmıştır. Bunlar arasında burada sayılması uzunca bir liste oluşturabilecek pek çok tanınmış değerli şahsiyetler vardır. Ancak Sayın Celal YALVAÇtan söz etmeden geçemeyiz. Her birine ayrı ayrı müteşekkiriz. Bu görüşmelerin birkaç amacı vardı. Birincisi ve en önemlisi yapılan çalışma hakkında bilgi vermek, daha sonra mümkün olduğunda muhataplarımızın görüş, öneri ve desteklerini talep etmek.

Bu bağlamda önceki sayın vali H. İbrahim DAŞÖZ ve belediye başkanı Sayın H. Cemal AKIN ile başlayan görüşmeler hali hazırda Sayın valimiz Doç. Dr. Ulvi SARAN ve belediye başkanımız Sayın Ahmet ÇAKIR ile devam etmektedir. Kurumsal olarak il içinde vilayet ve belediye dışında TSO başkanı Sayın Hasan ERKOÇ ve diğer meslek kuruluşları ile görüşmelerimiz olmuştur. Misyonumuz; Malatya ile ilgili her türlü bilgiyi akademik bir disiplin içerisinde gelecek kuşaklara taşınmasını sağlayacak bir eser ortaya koymak olurken vizyonumuz; hiçbir kişi ve grubu dışlamaksızın bu çalışmayı içerde ve dışarıda bütün Malatya kamuoyuna mal etmektir.

Bu arada basıma hazır hale getirilen ÖRNEK FASİKÜL ile, çalışmaların internet ortamından takip edilebileceği malatyapedya.com adı ile bir web sitesi kurulmuştur. Bu site dünyanın her yerinden ansiklopedi çalışmasına ulaşımı kolaylaştırmakta görüş, katkı ya da öneri yapılabilmektedir.

Gelinen noktada, bu güne kadar yapılan çalışmaların kuvveden fiile, gün yüzüne çıkmasını, sağlayacak, lokomotif bir güce ihtiyaç vardır. Bu güç ansiklopedinin hem basım hem de internet ortamındaki varlığını gerçekleştirmede gerekli maddi ve manevi desteği somutlaştıracaktır. Sayın valimizin öncülüğünde oluşturulacak bir YÜRÜTME KURULU çalışmalarımıza güç ve enerji verecektir. Bu kurulun ivedilikle oluşturulması ve fonksiyonel hale getirilmesi Malatya Ansiklopedisinin bir an önce tamamlanmasında hayati öneme haizdir.