Malatya Badminton Ekibi Birinci Oldu

Malatya Badminton takımı, Elazığ’da düzenlenen Badminton Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Çeyrek Final Müsabakalarında takım halinde birinci oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü 2017 yılı faaliyet programında yer alan Badminton Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Çeyrek Final Müsabakaları Elazığ’da yapıldı. Elazığ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Yakup Kılıç Spor Salonunda gerçekleştirilen müsabakalara 15 ilden 23 takım ve 115 sporcu katıldı.

Malatya badminton takımı, Badminton Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Çeyrek Final Müsabakalarında iyi bir performans ortaya koyarak, hem erkek hem de bayanlarda takım halinde birinci oldu.

Dereceye giren takımlar şöyle:

Erkekler

A Grubu: 1-Muş, 2-Mardin

B Grubu: 1-Van, 2-Gaziantep

C Grubu: 1-Malatya, 2-Bingöl

Bayanlar

A Grubu: 1-Malatya, 2-Şırnak

B Grubu: 1-Batman, 2-Van

C Grubu: 1-Kilis, 2-Gaziantep.

Yeni Malatya Gazetesi