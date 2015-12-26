Malatya Belediye Grup Birincisi

Malatya 1. Amatör Küme Futbol Büyükler Ligi B grubunda şampiyon olarak 3. Lige Terfi maçlarına katılma hakkını elde eden ve Elazığ’daki 1. Kademe grubunda mücadele eden Malatya Belediyespor, finalde karşılaştığı Van Polisgücü’nü 2-1 mağlup ederek grup birincisi oldu ve 2. kademe maçlarına katılma hakkını kazandı.

Malatya Belediyespor ile Van Polisgücü arasındaki final maçı Pazar günü saat 13.00’de Elazığ Atatürk Stadı’nda oynandı. Karşılaşmanın 5. dakikasında Van Polisgücü İbrahim’in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Malatya Belediyespor, 59. dakikada Murat’la beraberliği sağladı ve 88. dakikada Serkan’la 2-1 öne geçti. Maç bu skorla tamamlandı ve Malatya Belediyespor, 2. kademe maçlarını oynama hakkını elde etti. 2. kademe maçlarının oynanacağı tarih ve yer daha sonra belli olacak.

Malatya 1. Amatör Küme Futbol Büyükler Ligi A grubunda şampiyon olan Demirspor da, 3. Lige Terfi 1. kademe Gaziantep Grubu’nda mücadele etmiş ve ilk maçında yenilerek elenmişti.