Malatya Bölgesi Hakemleri Sezonu Açtı

Malatya’da hakemler sezon açılışında bir araya geldi. İnönü Stadı’nda gerçekleştirilen sezon açılışına Malatya’daki spor taban birlikleri katıldı.

Statta gerçekleştirilen sezon açılışına; TFF Malatya Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Koordinasyon Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç, MASKF Yönetim Kurulu Üyesi Aziz Yiğit, Futbol Malatya İl Temsilcisi Kahraman Fırat, Klasman Gözlemcileri Kaan Akın Öz ve Ömer Karaca, TÜFAD Malatya Şube Başkanı Nihat Bayındır, Türkiye Faal Futbol Hakemler ve Gözlemcileri Derneği Malatya Şube Başkanı Ramazan Kabak, Saha Komiserleri Derneği Başkanı Nuri Karaağaç, Malatya sporunun önemli değerinden Cengiz İnci, antrenör ve kulüplerin temsilcileri ile hakemler katıldı.

Türkiye Faal Futbol Hakemler ve Gözlemcileri Derneği Malatya Şube Başkanı Ramazan Kabak, 2017-2018 sezonunu Malatya ve Türk hakemliğine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kabak, hakemlere yeni sezonda başarıalr dileyerek, “Hakemlerimizin ve sporcularımızın kazasız, sakatlıksız bir sezon geçirmelerini diliyorum. Yeni sezon hepimize hayırlı olsun” dedi.

TFF Malatya Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi, hakemlere yeni sezonda başarılar dileyerek, “İnşallah bu sezon, geçmiş sezonlardan daha başarılı olarak Malatya, bölge ve Türkiye hakemliğini en üst düzeyde tutacağınıza inanıyorum. Hepinizin bulunduğunuz klasmandan daha üst klasmanlara çıkmanızı diliyorum. Öncelikle hakem şansının yanınızda olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Eserdi, hakemlerin futbolun en önemli paydaşlarından birisi olduğuna dikkat çekerek, bütün hakemlere başarılar diledi.

MASKF Yönetim Kurulu Üyesi Aziz Yiğit, 2017-2018 sezonunun Malatya’ya, bölgeye, Türkiye’ye, hakem camiasına hayırlar getirmesini temennisinde bulundu.

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Koordinasyon Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç, hakemlere yeni sezonda başarılar dileyerek, “İnsan beşerdir tabi ki hata yapar. Minimumu hatalarla bir üst klasmana Malatya bölgesinden hakemler yetiştirirsek daha güzel olur” dedi.

Futbol Malatya İl Temsilcisi Kahraman Fırat ise 2017-2018 sezonunun hakemlere, kulüplere, antrenörlere, saha komiserlerine hayırlı olmasını temenni etti.

TÜFAD Malatya Şube Başkanı Nihat Bayındır da antrenörler adına hakemlere çağrıda bulunarak, “Amatör maçları hakemlerimiz yönetiyor. Antrenör arkadaşlarımızla elinizden geldiği kadarıyla saha kenarında tutmanızı istiyoruz. Tabi ki size yapılan hakaret ve saygısızlıkları kabul etmiyoruz. Antrenör arkadaşlarla diyaloga girmeden, raporlarınıza yazarsanız, sonuçta antrenör gergin olabilir. Hakemlere yapılanlarında yanlış olduğunu antrenör arkadaşlarımızla yaptığımız toplantılarda belirtiyorum. Ama bunlar maçlarda olabiliyor. Bunu nasıl halledebiliriz, bunun derdine düşmeliyiz. Yapılan hataları sıcağı sıcağına değil de daha sonra değerlendirirsek, hataları düzeltebiliriz” ifadelerini kullandı.

Malatya sporunun önemli değerlerinden Cengiz İnci ise yeni sezonun Malatya’ya hayırlı olması temennisinde bulunarak, “50 senedir amatör sporun içerisinde varım. Futbolcu, beden eğitim öğretmeni, hakem, 16 sene gözlemci olarak hizmet ettim. Malatya’mızda öyle güzel, karakterli insanlar var ki onları saygıyla anmak lazım. Fahrettin Eserdi, Seyfullah Özdemir, Kahraman Fırat ile gurur duyuyorum. Nihat Bayındır, herkesin acılı, kederli gününde, güzel gününde hizmet ediyor. Ramazan Kabak’ı canı gönülden kutluyorum. 33 sene bu teşkilata hizmet ettim. Malatya’ya hizmet etmek şereflerin, onurların en güzelidir. Hakemlerimize saygı duyuyorum. Spor taban birliklerinin anlayış göstermesi lazım, hakemlerimizin de anlayışlı, hoşgörülü olması lazım” dedi.

Bölgesel Hakem Kurulu Üyesi Ömer Karaca da spor taban birlikleriyle her zaman iç içe olduklarını belirterek, “Spor taban birlikleri bizim arkamızda her zaman bir güç olmuştur. Hep birlikte daha iyi işlere imza atacağımızın bilinci içerisindeyiz. Amacımız hizmet. Bu hizmet Malatya ve Türkiye için. İnşallah elimizden gelen tüm gayretleri gösteriyoruz” diye konuştu.

İl Hakem Kurulu Başkanı Kaan Akın Öz de yeni sezonunu hakemler için hayırlı olması temenni ederek, “Hep bir aradayız. Hep bir arada olursak iyi şeyler başarabiliriz. Kendimizi geliştireceğiz. İnşallah birbirimizle dayanışma içerisinde Malatya futbolunu daha iyi yerlere getirmeye çalışacağız” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından yeni sezonun başlaması dolayısıyla pasta kesimi yapıldı.

Düzenlenen programda ayrıca klasman atlayan hakemlere diplomaları da verildi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi