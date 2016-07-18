Malatya Havalimanı Sivil Uçuşlara Kapatıldı
Malatya Havalimanı’nın sivil uçuşlara kapatıldığı iddia edildi.
Cuma günü başlayan darbe girişimi sonrasında, herhangi bir askeri uçağın iniş kalkış yapmaması için iş makineleri tarafından pist kapatılmıştı. Sivil uçuşların, iniş ve kalkışa yarayan cihazların çalışmadığı gerekçesiyle iptal edildiği gelen bilgiler arasında.
Türk Hava Yolları’nın (THY) internet sitesinde Malatya ile bağlantılı tüm uçuşların iptal ediliği görülüyor.
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