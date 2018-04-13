Malatya Hokey Mağlubiyetle Başladı
Türkiye Hokey Federasyonu’nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan U16 Jokey 5S Ligleri başladı. Osmaniye’de oynanan müsabakalarda Malatya’yı Malatya Hokey takımı temsil ediyor.
Malatya Hokey, ligin ilk maçında Nizip Halk Eğitim Merkezi’ne 11-1 kaybetti. Malatya ekibi ikinci maçında ise Peyas Spor Kulübü’ne 10-0 yenildi.
İlk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Esenyurt Hokey 8-2 Selçuklu Belediye Sk
Ali Ege Sk 4-5 Peyas Sk
Nizip Hem 7-3 Nizip Gsk
Nizip Gsk 5-3 Gaziantep Polisgücü Sk
Kahramanmaraş Hokey 2-16 Nizip Hem
Selçuklu Belediye Sk 1-5 Nizip Belediye Sk
Malatya Hokey Sk 1-11 Nizip Hem
Gaziantep Doruk Sk 14-1 Kahramanmaraş Hokey
Nizip Bld Sk 3-0 Kırıkkale Gsk
Nizip Belediye Sk 5-5 Ali Ege Sk
Nizip Gsk 6-5 Esenyurt Hokey
Peyas Sk 10-0 Malatya Hokey Sk
Gaziantep Polisgücü Sk 10-0 Nizip Bld Sk.
Yeni Malatya Gazetesi