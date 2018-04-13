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Malatya Hokey Mağlubiyetle Başladı

Malatya Hokey Mağlubiyetle Başladı
  • 14.04.2018
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Türkiye Hokey Federasyonu’nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan U16 Jokey 5S Ligleri başladı. Osmaniye’de oynanan müsabakalarda Malatya’yı Malatya Hokey takımı temsil ediyor.

Malatya Hokey, ligin ilk maçında Nizip Halk Eğitim Merkezi’ne 11-1 kaybetti. Malatya ekibi ikinci maçında ise Peyas Spor Kulübü’ne 10-0 yenildi.

İlk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Esenyurt Hokey 8-2 Selçuklu Belediye Sk

Ali Ege Sk 4-5 Peyas Sk

Nizip Hem 7-3 Nizip Gsk

Nizip Gsk 5-3 Gaziantep Polisgücü Sk

Kahramanmaraş Hokey 2-16 Nizip Hem

Selçuklu Belediye Sk  1-5 Nizip Belediye Sk

Malatya Hokey Sk 1-11 Nizip Hem

Gaziantep Doruk Sk 14-1 Kahramanmaraş Hokey

Nizip Bld Sk 3-0 Kırıkkale Gsk

Nizip Belediye Sk 5-5 Ali Ege Sk

Nizip Gsk 6-5 Esenyurt Hokey

Peyas Sk 10-0 Malatya Hokey Sk

Gaziantep Polisgücü Sk 10-0 Nizip Bld Sk.

Yeni Malatya Gazetesi

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