Malatya Nefes Alacakmış!

Umarım yöneticiler farklı kesimlerden de görüş alarak bu kararı gözden geçirir..

Osman KARAKAŞ

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Hüküm verilmiş!

Eski Emlakbank yeri şimdiki Ziraat Bankası şubesi olarak kullanılan bina yıkılacak ve meydan olacak.

Bahse konu bina için 10 yıldır uğraşılmış, ancak sonuç alınmış. İktidar ile Belediye farklı parti de zorluk mu çıkardılar?

Mehmet Yaşar Çerçi’nin belediye başkanlığı döneminde önce koalisyon hükumeti sonra AK Parti iktidarı ülkeyi idare etti. O binanın Malatya Belediyesi’ne verilmesi için güç yetmedi. “Para” dediler, “Bürokrasi” dediler, olmadı “Başka işin yok mu” dediler.

Nihayet Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne geçmesi için geçtiğimiz günlerde protokol imzalanmış.

Peki ne olacak?

10 yıllık uğraşın sonu belli. Planlar yapılmış, karar verilmiş.

Meydan olacak!

Topu topu 625 metrekarelik arsa meydan olacak, Malatya nefes alacak!

Tabii öncelikle, en az 60 yıllık o güzelim taş temel ve zeminli yapı, benzeri Malatya’da olmayan o bina yıkıldıktan sonra.

Evet 625 m2.

Bozdur bozdur harca.

Dev resmi törenler düzenlenir, onbinlerce insan gezinti yapar, panayır, fuar açılır, gösteriler düzenlenir vs. Zor olur doldurmak öylesine büyük bir meydanı!

Benzer malzemelerle yapılmış ikinci bir örnek daha vardı aslında Malatya’da.

Şimdiki İş Bankası’nın yerinde olan o güzelim taş yapı.

Türkiye’nin bir çok kentinde bulunan ve Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki yapılarla benzer özellikleri taşıyan taş bina. Sadece birkaç kat daha fazla ve beton ve sevimsiz bir bina yapıldı yerine. Başımız göğe erdi sanki!

Kentlerin mimari kimlikleri de vardır kültürel kimliklerinin yanı sıra. Mimari kimlikler de caddeleri, sokakları ve özgün yapılarıdır. Daha eski olan Beşkonaklar’daki evler bunlara bir örnektir.

Kentler tanıtılırken ve bir zamanlar çok daha popüler olan kartpostallar (bir örnek aşağıda) için fotoğraflar çekilirken işte bu özellikler ön plana çıkarılır. Örneğin İş Bankası’nın eski binasını iki cepheli yolun ucunda gördüğünüzde o kentin Malatya olduğunu tüm Malatyalılar ve Malatya’yı ziyaret edenler tanır idi. Şimdilerde ise oradan her geçtiğimde o eski binayı anımsar üzüntü duyarım.

Yeni Büyükşehir Belediye Binası da farklı ve tek örnek özellikte olması nedeniyle tanıtım fotoğraflarındaki yerini çoktan almıştır.

Bir başka dikkat çeken binamız ise halen ayakta olan taş yapı Gazi İlkokulu’dur. Çok şükür Atatürk Evi’ni sıvayıp boyadık. Kanalboyu’nun o güzelim ve uzun yıllar geçmesine rağmen özenle, elle, binbir emekle kesilip döşenmiş taşlarını canavar makinelerle söküp attık.

Yapıldığı belirtilen bir protokola göre halen Ziraat Bankası tarafından kullanılan eski Emlakbank’a ait taş yapı yine canavar makineler tarafından, yanında gece yarısı baskın bir girişimle bizzat dönemin Malatya Belediye Başkanı tarafından yıktırılan tarihi Belediye Binası gibi yıkılacak mı?

Uzun yıllar dile getirdiğim düşüncemi izninizle kamuoyuna sunmak ve yetkililerin yıkma kararını gözden geçirmelerini bir vatandaş olarak talep ediyorum.

Malatya kültürel ve sanat aktivitelerinde yeterli düzeyde değil. Kent merkezinde açılmayan sergilere, sanat aktivitelerine katılım yeterli düzeyde olmadığı gibi daha fazla sayıda kitleye ulaşmada da zorluklar yaşanıyor. Özellikle sanat içerikli sergileri ziyaret eden kişi sayısı nüfusa oranla oldukça az sayıda. Tek nedeni ise; sergilerin insan yoğunluğunun bulunduğu yerlerde açılmaması. Ya da açılma olanağının olmaması.

Yıkılması planlanan bu binanın bir sanat galeri olarak hizmet vermesi halinde Malatya’ya daha faydalı olacağına inanıyorum. Söz konusu binada bu anlamda bir tadilat yapılması da gerekmiyor. Kısacık bir merdivenle çıkılabilen ana giriş tam bir açık galeri şeklinde zaten. Alt ve üst katlarında da sanatsal eğitim faaliyetleri organize edilebilir.

Söz konusu binanın arkasında bulunan ve gerçekten ‘gecekondu’ gibi duran market ile diğer alanların altı yine 2-3 katlı yeraltı otoparkı olabilir. Sorun yok. Ama banka binasının bulunduğu 625 m2’lik bir alan alan olarak bu kenti bir şey kazandırmaz. Hele hele meydan hiç sayılmaz.

Umarım Malatya’yı yönetenler farklı kesimlerden de görüş alarak kararlarını gözden geçirir ve binanın Sanat Galerisi ve Sanat Eğitim Merkezi olarak değerlendirmesi teklifimizi değerlendirir.

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1970’li yıllardan Atatürk (Kışla) Caddesi alt girişi.. Sağda önde yazıya konu banka binası. Sol taraftaki 2 katlı yapı da, bugün yerine 23 katlı gökdelen dikilmekte olan Şirket Han!..

Şimdi Ziraat Yatırım’ın kullandığı binanın, meydan için ortadan kaldırılması planlanıyor..

Oysa bu bina kent merkezinde bir Sergi Salonu, Sanat Galerisi olarak değerlendirilebilir