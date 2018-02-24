Malatya Nefes Alacakmış!
Umarım yöneticiler farklı kesimlerden de görüş alarak bu kararı gözden geçirir..
Osman KARAKAŞ
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Hüküm verilmiş!
Eski Emlakbank yeri şimdiki Ziraat Bankası şubesi olarak kullanılan bina yıkılacak ve meydan olacak.
Bahse konu bina için 10 yıldır uğraşılmış, ancak sonuç alınmış. İktidar ile Belediye farklı parti de zorluk mu çıkardılar?
Mehmet Yaşar Çerçi’nin belediye başkanlığı döneminde önce koalisyon hükumeti sonra AK Parti iktidarı ülkeyi idare etti. O binanın Malatya Belediyesi’ne verilmesi için güç yetmedi. “Para” dediler, “Bürokrasi” dediler, olmadı “Başka işin yok mu” dediler.
Nihayet Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne geçmesi için geçtiğimiz günlerde protokol imzalanmış.
Peki ne olacak?
10 yıllık uğraşın sonu belli. Planlar yapılmış, karar verilmiş.
Meydan olacak!
Topu topu 625 metrekarelik arsa meydan olacak, Malatya nefes alacak!
Tabii öncelikle, en az 60 yıllık o güzelim taş temel ve zeminli yapı, benzeri Malatya’da olmayan o bina yıkıldıktan sonra.
Evet 625 m2.
Bozdur bozdur harca.
Dev resmi törenler düzenlenir, onbinlerce insan gezinti yapar, panayır, fuar açılır, gösteriler düzenlenir vs. Zor olur doldurmak öylesine büyük bir meydanı!
Benzer malzemelerle yapılmış ikinci bir örnek daha vardı aslında Malatya’da.
Şimdiki İş Bankası’nın yerinde olan o güzelim taş yapı.
Türkiye’nin bir çok kentinde bulunan ve Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki yapılarla benzer özellikleri taşıyan taş bina. Sadece birkaç kat daha fazla ve beton ve sevimsiz bir bina yapıldı yerine. Başımız göğe erdi sanki!
Kentlerin mimari kimlikleri de vardır kültürel kimliklerinin yanı sıra. Mimari kimlikler de caddeleri, sokakları ve özgün yapılarıdır. Daha eski olan Beşkonaklar’daki evler bunlara bir örnektir.
Kentler tanıtılırken ve bir zamanlar çok daha popüler olan kartpostallar (bir örnek aşağıda) için fotoğraflar çekilirken işte bu özellikler ön plana çıkarılır. Örneğin İş Bankası’nın eski binasını iki cepheli yolun ucunda gördüğünüzde o kentin Malatya olduğunu tüm Malatyalılar ve Malatya’yı ziyaret edenler tanır idi. Şimdilerde ise oradan her geçtiğimde o eski binayı anımsar üzüntü duyarım.
Yeni Büyükşehir Belediye Binası da farklı ve tek örnek özellikte olması nedeniyle tanıtım fotoğraflarındaki yerini çoktan almıştır.
Bir başka dikkat çeken binamız ise halen ayakta olan taş yapı Gazi İlkokulu’dur. Çok şükür Atatürk Evi’ni sıvayıp boyadık. Kanalboyu’nun o güzelim ve uzun yıllar geçmesine rağmen özenle, elle, binbir emekle kesilip döşenmiş taşlarını canavar makinelerle söküp attık.
Yapıldığı belirtilen bir protokola göre halen Ziraat Bankası tarafından kullanılan eski Emlakbank’a ait taş yapı yine canavar makineler tarafından, yanında gece yarısı baskın bir girişimle bizzat dönemin Malatya Belediye Başkanı tarafından yıktırılan tarihi Belediye Binası gibi yıkılacak mı?
Uzun yıllar dile getirdiğim düşüncemi izninizle kamuoyuna sunmak ve yetkililerin yıkma kararını gözden geçirmelerini bir vatandaş olarak talep ediyorum.
Malatya kültürel ve sanat aktivitelerinde yeterli düzeyde değil. Kent merkezinde açılmayan sergilere, sanat aktivitelerine katılım yeterli düzeyde olmadığı gibi daha fazla sayıda kitleye ulaşmada da zorluklar yaşanıyor. Özellikle sanat içerikli sergileri ziyaret eden kişi sayısı nüfusa oranla oldukça az sayıda. Tek nedeni ise; sergilerin insan yoğunluğunun bulunduğu yerlerde açılmaması. Ya da açılma olanağının olmaması.
Yıkılması planlanan bu binanın bir sanat galeri olarak hizmet vermesi halinde Malatya’ya daha faydalı olacağına inanıyorum. Söz konusu binada bu anlamda bir tadilat yapılması da gerekmiyor. Kısacık bir merdivenle çıkılabilen ana giriş tam bir açık galeri şeklinde zaten. Alt ve üst katlarında da sanatsal eğitim faaliyetleri organize edilebilir.
Söz konusu binanın arkasında bulunan ve gerçekten ‘gecekondu’ gibi duran market ile diğer alanların altı yine 2-3 katlı yeraltı otoparkı olabilir. Sorun yok. Ama banka binasının bulunduğu 625 m2’lik bir alan alan olarak bu kenti bir şey kazandırmaz. Hele hele meydan hiç sayılmaz.
Umarım Malatya’yı yönetenler farklı kesimlerden de görüş alarak kararlarını gözden geçirir ve binanın Sanat Galerisi ve Sanat Eğitim Merkezi olarak değerlendirmesi teklifimizi değerlendirir.
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1970’li yıllardan Atatürk (Kışla) Caddesi alt girişi.. Sağda önde yazıya konu banka binası. Sol taraftaki 2 katlı yapı da, bugün yerine 23 katlı gökdelen dikilmekte olan Şirket Han!..
Şimdi Ziraat Yatırım’ın kullandığı binanın, meydan için ortadan kaldırılması planlanıyor..
Oysa bu bina kent merkezinde bir Sergi Salonu, Sanat Galerisi olarak değerlendirilebilir
Sıradan bir binayı tarihi esermiş gibi gösterip eleştirmekle neyi amaçlıyor bazıları anlamıyorum…
Evet basit bir yazı , sen şehrin müthiş caddesi, Mücelli’yi 1970 ler de mahvet, sonra agu bugu de. Dünyada her şehrin bir old town’u vardır. Sanat mimarisi işim değil, bu konunun çok uzmanı vardır.
Basit bilgimle Teze Camı merkezli bir old town (tarihi ve merkez dokulu) yaratılmalıdır. Yeni cami haricinde herşey yıkılabilir. Bunun nasıl olacağına uzmanlar karar vermelidir.
Sahi bu binanın ne özelliği var..Gerçi yıkmasaydılar bu kez neden yıkılmıyor diye bağıracaktınız…
bizim meydana ihtiyacımız yokki…OTOPARK LAZIM ARKADAŞ OTOPARK….millet rezil oluyor arabası ile..veya otobüs durağı olsun otobüsler meydana park etsin..kapalıçarşının etrafında sırayla durup yolu işgal ediyorlar..gerçi Malatya belediyesi heryeri işgal ediyor..
NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNÜ CEZMİ KARTAYDA PAVYONLARIN BİRAHANELERİN ARASINDAN ÇIKARTIP BU BİNAYI KULLANIN İŞTE , NE VALİDE NE BELEDİYE BAŞKANINDA VİZYON YOK ….
Buraya.ataturkun.inonunun.ozalin.heykelerin
.yapilmasini.istiyorumi
T.C.Ziraat Bankası ve Esenlik market yıkıldıktan sonra insanların dinleneceği bir alan haline getirilmelidir.Burayı da Sümer Parkta olduğu gibi rantçılara peşkeş çekilirse amacı dışına çıkar ve yazık olur.Meydan sözü çok geçiyor fakat,öyle ahım şahım büyüklükte bir meydan olmaktan çok uzaktır..
Bina yıkılır yıkılmaz bilmem ama çevresindeki ağaçların kesilmeyeceği garantisi var mı Örnek (Kernek Parkı ,Soykan parkı) Yeşil alan dönemi bitmiş Beton alan dönemi var.
Bu bina, Esenlik Market ve Emekliler parkının birleştirildiği meydanın altında en az 5 katlı otopark olmadığı müddetçe Malatya’da Şehir Yaşamı daha da zorlaşacaktır.
Binanın tarihi değeri yok, göz asinaligimiz var sadece çocukluğumuzdan beri…
Altında KATLI OTOPARK yapılmadıkça parkın oturakları som altından yapılsa boş bir çalışma ve israf olur…
kesinlikle katılıyorum .Altında çok katlı bir otopark yapılmadıkça boştur.
Bence akpınar ve çevresindeki çoğu binayı yıkmalılar .
625 metrekare bankanın yeri bir o kadar da esenlik marketin yeri varsa diğer meydana katıldığında büyük bir meydan olur. Yapılacak olan meydanın altına otopark yapılarak değerlendirilebilir. Çok da güzel olur.
Cumhuriyet tarihi açısından önemli bir bina olmasına rağmen halkımızın ne önemi var ? Gibi tepkiler vermeleri gerçekten üzülesi bir durum taş yığını olan sizlerin güzel zihniyetidir arkadaşlarım
Siz önceee ilk önceee malatya nın tarım arazisi olarak görülen imarları inşaatçılara peşgeş geçtiğiniz yerleri yıkınnn !!!! Malatya nefes alacaksa halkın hakkını ve mazlumun yerini ucuza alıp insanları sömürüp hak yiyenleri alın malatyanın başından millet o zaman nefes alırrrr !!!!!
geç bile kalındı , şimdiye kadar 100 defa yıkılmalıydı , büyük şehir olan malatyanın meydanı Köy meydanına benziyor . gelen misafirlerime burası merkez demeye utanıyorum.
İçeriği boş bir yazı, buradan karalamak için yazıldığı çok belli. Binanın hiçbir tarihi özelliği yok. Keşke merkezdeki diğer 40-50 yıllıl binalarıda yıksalar. Şehir nefes almış olur
sanat galerisi mi? iyi guzel de malatya da sanattan anlayan mi var ? ikincisi bu binanın hiçbir mimari özelliği de yok…yikin gitsin…
Yandaşlara satmayında ne yaparsanız yapın
Eski bina özeliği olmayan beton yığını. Sadece bura değil halk bankası olduğu adayı temelli pasajınında yıkıp geniş alan ve yeşil peyzajı yapılmalı kapalı çarşı oto park yapılmalıdır.
Size projeyi yollayayım yayınlayın ağaç yok tamamen beto yığını telefon verin whappsattan atayım
Bu sitede ilk defa bir köşe yazısı bu kadar tepki çekti:) Bence vatandaş haklı bu binanın bir tarihi değeri yok ve gerçekten çok çirkin. Yıkılmalı ve yerine az da olsa yeşil alan oluşturulmalı.
Malatyada sivil mimari örneği 10u geçmez. Eski sivil mimari örnekleri bir bir yıkılırken aynı tepkileri verebildiniz mi? Yoksa bu yazıyı yazarken size yardım eden mimarlar o kalıntıların üstüne yeni binalar mı çiziyorlardı da sesiniz çıkmadı. şimdi tüm cephe karakteristiği bozulmuş olan bir bina yıkılacak diye neden dertlere düştünüz. Muhalefet yapmak dışında en ufak bir kaygıya sahip olduğunuzu düşünmüyorum.
Yeşil alan nefestir. Sağlıktır. Umuttur. Kirli havayı filitleyerek temiz havaya çevirip oksijen üretir. Yağmur kar getirir. İnsanı dinlendirir. vs. hala beton bina diyenlerin aklına şaşarım. Üst solunum ve akciğer hastalıklarının en başlıca sebebi kirli havadır. Malatya yönetimi birazcık vizyon sahibi iseniz tercihiniz her zaman YEŞİL VE YEŞİL alanlar OLMALIDIR.
Malatya ya gerçekten bir şey yapmak istiyorsanız !!!YIKIN yeterli olacaktır.
ya bırak ya kardeşim, malatya merkezde yeşillik diye bir alan bırakmadılar bırakın taş duvarları yıksınlar.çokmu tarih kokuyor bu bina? evvelinde çokmu savaşlar gördü bırakın yıksınlar yemyeşil bir alan yapsınlar insanların biraz nefes alabileceği çarşı merkezde yeşilliğin içerisinde ağaçlarla çevrili banklarda keyifle otursunlar bak eski belediye yıkıldı kimler üzüldü ? üzülenlerler ancak rantçılar oldu. aksine malatyalı sevindi duygu sömürüsünü taşlar üzerinden yapmayın yıkılsın bankalar insanların hayatlarını karartan kapitalist ekonominin kurumları. Yok galeriymiş yok sanat merkeziymiş falan filan siz açık meydandada resim sergisi açabilirsiniz amma bir ağacı yeşilliği sanat merkesinde ancak tualler üzerinde çizebilir hayaller kurdurabilirsiniz fakat bir ağacın bir yeşilliğin tadını verdiremessiniz sabahın seherinde gidip yaz günü o parkta oturan insanların neşesini muhabbetini ya da akşamın karanlığında güzelim yurdum insanların sohbetini görmek kat kat sanat merkezinden daha evladır
Malatya yı maf ettikten sonra günah çıkarıyorlar.Hava kirliliğinde sayılı iler arasında.Beydagini imara açıp hem rüzgarı kestiler, hemde görüntü kirliliği yaratilar.Sizleri hiç kimse afetmeyecek.
Her 40 50 Yıllık binayı tarihi eser gibi lanse etmekten vazgeçin. Bi bitmediniz gitti. . .
malatya haber emin olki bu bahsettiğin yer Senin eline geçse 50 demiyorum elinde olsa 500 katlı gökdelen yaparsın maval okumayın.
Zaten şehirde de hergün sanatsal eserler neşrediliryordu da yer bulunamıyordu. Bırakın da şehrin her yeri taş yığını olmuşken o beğenmediğinşz 625 m2 yer yeşil alan olsun
Bu binanın hiç bir tarihi özelliği yok, arka tarafındaki marketle beraber yılıkırsa öndeki meydanla birleşip güzel ve geniş bir meydan ortaya çıkar 600 m2 deyip olayı saptırmayın..
Binanın nesi var, komik olmayın
daha geçen yıl 3-4 milyar ( trilyon eski parayla) lira ya tadilat yapılmıştı şimdi yıkılacak mı yani…. ilginç bir israf ve iş bilmezlik örneği pes valla
Yahu Allah aşkına 50-60 yıllık binayı tarihi eser yaptınız. Bizim ev de 30 yıllık gelin restorasyon yapın :)) Sırf eleştirmek, çamur atmak için konuşmayın ya!! Malatyanın merkezinin ne kadar sıkış sıkış olduğunu herkes biliyo. Acilen merkezin seyreltilmesi ve dışa doğru genişlemesi lazım
Madem ku yıkılacak çok değil birkaç sene önce restore edildi o kadar para harcandı bu parayı harcamaya ne gerek vardı
Osman KARAKAS beyefendi …
Malatyada kiyamete kadar yasayacagimi bilsem lise mezunu bir sahsin baskanlik yaptigi , hic bir vizyonu , tecrubesi olmayan bir iradeye asla oy vermem.
En basit ormek;Alt gecitlerin dar olmasini bahane eden trambus kataner hattini yolun ortasina degil de, yan yollara kuran ,direk sayisini artiran, durak sayisini artiran, rayli sistem icin buyuk avantaj saglayacagi yerde , kavsaklari da rezil eden bir yonetimden bahsediyoruz…
Teleferik ve en kotu kapali carsi-devlet hastanesi arasin 5 kmlik bir metro hatti bekleyen bir halkin bu yerel yonetimle pek bir yere varacagini dusunmuyorum lakin
Bu bahsi gecen binanin sehrin ortasinda kalmis , sosyal hayati yok denecek kadar az olan Malatya halkina hitabetmesi cok zor. Yikilmasi taraftariyim… hatta ve hatta kapali carsinin da yikilmasini bekliyorum
İcraatını beğenmeyebilirsin ama yok efendim lise mezunu yok boylu bu eleştiriler hoş değil.
Sırf eleştirmek için eleştirmişsiniz. Ama komik duruma düşmüşsünüz. Sadece sanat sokağını gezseniz yapılanları görürsünüz. Ama anlayana!
yandaşlar aşagıda eleştireni eleştiriyor..sonuçta Malatya için mevcut belediye başkanını yeterli görmediğim için oyda vermedim şükür
Aferin sana👏
Ne güzel yazmış yazar…. Başınız göğe mi erecek bir şehrin sembollerini yıkmakla!
Bu şehrin sembollerinden elde ne bıraktılar? Sevimsiz ,sanki ömründe başka hiçbir farklı proje çizmemiş bir mimarın birbirine benzeyen kes kopyala beton binalar… Bakın Bostanbaşı, Tecde, Fahri Kayahan….
Sevimsiz beton çirkinlikler şehri Malatya….
Emeği geçenler elinize sağlık!!!!
Hangi tarihi binadan bahsediyorsunuz hicbir mimari özelliği olmayan dört duvar
Başka söze gerek yok 😉
Yakında Yeni Camiyide yıkarlarsa hiç şaşırmayın
Yenicami önünü de Konteynerler ile kapatıldı. Halbuki son konteyneri 30 metre sağ tarafa merdivenin olduğu yere de yapabilirlerdi…
Kütüphane olarak değerlendirilebilir çok güzel ferah bir bina en iyi banka binası diyebilirim …halkın demesiyle olmuyor tabi ..imam bildiğini okuyor ..rant oluşturuyorlar başka bir hizmetleri yok…sömürü düzeni..
İllaki bir şeyi eleştireceksiniz,bari mantıklı bir durum bulunda eleştirin.Bu nedir Allah aşkına.Bina taş bina imiş.Niye yıkılsınmış.Bu binanın ne gibi özelliği var.Tarihi bir binamı.Farklı bir mimaride mi yapılmış.Hayır.Peki dert ne.Dert ,köşe yazısı için konu bulamayanların ,yazmış olmak için yazdığı bir yazı.
Dert, halkın hizmet almak için kilometrelerce yol katettiği Tapu müdürlüğü, veya bar-pavyonların içindeki Nüfus müdürlüğü gibi dairelerin buraya getirilerek buranın değerlendirilmesi. Buranın yıkılması değil.