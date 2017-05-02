Malatya Takımlarının Grubu Belli Oldu

2016-2017 sezonu U19 Türkiye Erkekler Futbol Şampiyonası 1.Kademe müsabakaları; 6’şar takımlı 19 ve 5 takımlı 1 grupta 4-7 Mayıs 2017 tarihlerinde, 4’er takımlı 4 grupta ise 5- 7 Mayıs 2017 tarihlerinde oynanacak.

1.Kademe müsabakaları, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Balıkesir, Kütahya, Düzce, Eskişehir, Manisa, Muğla, Denizli, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Nevşehir, Diyarbakır, Bingöl Ağrı, Elazığ, Yozgat, Bolu, Amasya, Giresun, Rize illeri olmak üzere 24 grup merkezinde 135 takımın katılımıyla oynanacak.

İkinci kademe müsabakaları, birinci kademede grup birincisi olan 24 takımın katılımıyla 4 ayrı grup merkezinde, final müsabakaları ise ikinci kademede grup birincisi olan 4 takımın katılımıyla yapılacak.

ADAFI KARTALSPOR ZORLU GRUPTA

2016-2017 sezonu U19 Türkiye Erkekler Futbol Şampiyonası 1.Kademe müsabakalarında Malatya’yı temsil edecek olan Adafı Kartalspor, Kahramanmaraş grubunda yer aldı.

Grup’ta Adafı Kartalspor’un yanı sıra Kayseri Yolspor, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor, Hatay İskenderun Belediyesi Gençlik Spor, Mersin Akdeniz Belediyespor takımları yer alıyor.

Kahramanmaraş grubunda müsabakalar 4-7 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

YEŞİLYURT BELEDİYESPOR ELAZIĞ GRUBUNDA

2016-2017 sezonu U19 Türkiye Erkekler Futbol Şampiyonası 1.Kademe müsabakalarında Malatya’yı temsil edecek olan bir diğer Malatya ekini Malatya Yeşilyurt Belediyespor ise Elazığ grubunda yer aldı.

Grupta; Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un yanı sıra Bingöl Çanspor, Diyarbakır DSİ Spor ve Adıyaman Gençlerbirliğispor takımları yer alıyor.

Elazığ grubunda müsabakalar 5-7 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Yeni Malatya Gazetesi