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Malatya Haber -

Malatya Trafiği 7/24 İzleniyor

Malatya Trafiği 7/24 İzleniyor
  • 12.12.2017
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Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Trafik Kontrol Merkezi tarafından, Malatya trafiği 7/24 izleniyor.

Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Trafik Kontrol Merkezinin, trafikte yaşanan sıkışıklıklara anında müdahale etmek, sinyalize kavşakları yönetmek ve toplu taşıma araçlarını takip etmek amacıyla 7/24 esasına göre çalıştığı belirtildi. Trafik Kontrol Merkezi tarafından, Malatya trafiğinin 163 kamerayla izlendiği belirtilirken, bu kameralardan; 48 tanesinin merkezdeki büyük kavşaklara, 106 tanesinin Trambüs istasyonlarına, 9 tanesinin de Trambüs trafo binalarına yerleştirildiği kaydedildi.

Trafik Kontrol Merkezi’nde, trafik ağındaki tüm mevcut sistemler, alt-sistemler ve sensörler (akıllı kavşak kontrol sistemleri, sinyalize kavşaklar vb.) uzaktan kontrol/kumanda edildiği, merkezden toplanan veriler ile tüm trafik ağının en etkin biçimde yönetildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada ayrıca, Trafik Kontrol Merkezi’nde; belirlenen yönetmelikler doğrultusunda, toplu taşımada güven ve kaliteyi arttırmak için araç takip sistemi ve araç içi kameraların da izlendiği ifade edildi.

(Bülten)

 

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