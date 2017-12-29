Malatya Uçak Seferlerine Sis Engeli
Cuma akşam saatlerinde Malatya Havalimanı’nı etkisi altına alan yoğun sis nedeniyle, Malatya’ya inmesi gereken bazı uçaklar Elazığ’a inerken, daha geç saatlerdeki İstanbul ve Ankara seferleri ise iptal edildi.
Malatya Erhaç Havalimanı’nda saat 17.30’dan itibaren etkili olan yoğun sis yüzünden, Anadolu Jet’in Ankara- Malatya, Onur Air’in İstanbul Atatürk- Malatya seferini yapan akşam uçakları Elazığ Havalimanı’na indiler.
Yoğun sisin etkisini gece de sürdürmesi nedeniyle Cuma gecesi Anadolu Jet’in İstanbul Sabiha Gökçen- Malatya, THY’nin İstanbul Atatürk- Malatya, Anadolu Jet’in Ankara- Malatya gece uçak seferleri iptal edildi.
malatyahaber.com
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