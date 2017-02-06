Malatya Yüzme Yarışmalarından Dereceyle Döndü

Malatya, Anadolu Yıldızları Ligi yüzme yarışmalarından derecelerle döndü.

Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün organizasyonunda düzenlenen Anadolu Yıldızları Yüzme Yarışmaları, Olimpik Yüzme Havuzunda yapıldı.

Van, Malatya, Ağrı, Elazığ ve Bingöl’den 200 sporcunun katıldığı yarışmalar; kelebek, serbest, kurbağalama, sırtüstü, 4×50 karışık bayrak ve 4×100 karışık bayrak dallarında gerçekleştirildi.

İki gün süren ve yaş gruplarına göre altı kategoride gerçekleştirilen yarışmalarda Malatyalı sporcular, ferdi ve karma olarak derecelerle döndü.

Erkekler 50 metre serbest

9 yaş

1-Muhammed Bilal Ekin-Van İl Karması

2-Ediz Yılmaz-Malatya İl Karması

3-Eyüp Oya Malatya İl Karması

10 yaş

1-Bilgehan Yaşar-Elazığ İl Karması

2-Yağız Kaygusuzoğlu-Elazığ İl Karması

3-Eren Ali Erten-Malatya İl Karması

11 yaş

1-Eren Kılıç-Elazığ İl Karması

2-Kayra KıranMalatya İl Karması

3-Toprak Beren Gültekin-Elazığ İl Karması

12 yaş

1-Ahmet Hazar Tan-Elazığ İl Karması

2-Taha Demirel-Van İl Karması

3-Mehmet Gazi Gelirli-Malatya İl Karması

14 yaş

1-Kutay Eter-Elazığ İl Karması

2-Burak Karakaplan-Malatya İl Karması

3-Yusuf Enis Aslan-Van İl Karması

Kızlar 50 metre serbest

10 yaş

1-Elanaz Taneli-Elazığ İl Karması

2-Tuna Erdoğan-Malatya İl Karması

3-Sare Defne Ak-Van İl Karması

11 yaş

1-Asen Yenice-Malatya İl Karması

2-İrem Irmak Çabuker-Van İl Karması

3-Aylin Elya Gül-Elazığ İl Karması

12 yaş

1-Zeynep Havin Azbay-Van İl Karması

2-Sudenaz Kurnaz-Malatya İl Karması

3-Berçem Sarıtaş-Van İl Karması

Erkekler 100 metre kurbağalama

13 yaş

1-Devrim Aslan-Van İl Karması

2-Batuhan Miraç Yetkin-Elazığ İl Karması

3-Furkan Basım-Malatya İl Karması

Erkekler 50 metre kurbağalama

10 yaş

1-Eren Ali Erten-Malatya İl Karması

2-Aras Aslan-Elazığ İl Karması

3-Yusuf Mer Baran-Elazığ İl Karması

11 yaş

1-Ali Emirhan Turan-Elazığ İl Karması

2-Ufuk Ulasş Avcı-Van İl Karması

3-Atilla Polat-Malatya İl Karması

Kızlar 50 metre kurbağalama

11 yaş

1-Hayat Arın Sahar-Van İl Karması

2-Ahsen Yenice-Malatya İl Karması

3-Ecem Zorlu-Elazığ İl Karması

4×50 metre serbest

9-10 yaş

1-Elazığ İl Karması

2-Malatya İl Karması

3-Van İl Karması

12 yaş

1-Elazığ İl Karması

2-Van İl Karması

3-Malatya İl Karması

Erkekler 50 metre sırt

1-Eyüp Oya-Malatya İl Karması

2-Muhammet Abdullah Çakmak-Bingöl İl Karması

3-Seyfi Erdem Gürbüz-Bingöl İl Karması

Kızlar 4×50 metre serbest

9-10 yaş

1-Elazığ İl Karması

2-Van İl Karması

3-Malatya İl Karması

11-12 yaş

1-Van İl Karması

2-Malatya İl Karması

3-Elazığ İl Karması

Erkekler 50 metre kelebek

9 yaş

1-Muhammed Bilal Ekin-Van İl Karması

2-Eyüp Oya-Malatya İl Karması

3-Batuhan Kemer-Elazığ İl Karması

12 yaş

1-Taha Demirel-Van İl Karması

2-Mehmet Gazi Gelirli-Malatya İl Karması

3-Emre Özbay-Elazığ İl Karması

Erkekler 100 metre serbest

1-Cemal Veziroğlu-Elazığ İl Karması

2-Burak Karakaplan-Malatya İl Karması

3-Yusuf Enis Aslan-Van İl Karması

Erkekler 200 metre karışık

9 YAŞ

1-Muhammed Bilal Ekin-Van İl Karması

2-Yiğit Baran Yasılak-Malatya İl Karması

3-Metehan Mendi-Van İl Karması

10 yaş

1-Eren Ali Erten-Malatya İl Karması

2-Yağız Kaygusuzoğlu-Elazığ İl Karması

3-Yusuf Mer Baran-Elazığ İl Karması

11 yaş

1-ERren Kılıç-Elazığ İl Karması

2-Derin Bıçak-Van İl Karması

3-Kerem Koç-Malatya İl Karması

Kızlar 200 metre karışık

10 yaş

1-Elanaz Taneli-Elazığ İl Karması

2-Tuna Erdoğan-Malatya İl Karması

3-Sare Defne Ak-Van İl Karması

11 yaş

1-Ahsen Yenice-Malatya İl Karması

2-Hayat Arın Sahar-Van İl Karması

3-İrem Irmak Çabuker-Van İl Karması

12 yaş

1-Akgül Kurt-Van İl Karması

2-Sudenaz Kurnaz-Malatya İl Karması

4×50 metre erkekler karışık

9-10 yaş

1-Elazığ İl Karması-

2-Malatya İl Karması

3-Van İl Karması

11-12 yaş

1-Elazığ İl Karması

2-Van İl Karması

3-Malatya İl Karması

Kızlar 200 metre serbest

9 yaş

1-Zeynep Rana Duran-Malatya İl Karması

2-Elif Buse Aydın-Malatya İl Karması

10 yaş

1-Tuna Erdoğan-Malatya İl Karması

2-Şueda Polat-Van İl Karması

3-Selenay Dağlı-Van İl Karması

11 yaş

1-Ilgın Gürses-Malatya İl Karması

2-Hayat Arın Sahar-Van İl Karması

3-Rümeysa Uluç-Van İl Karması

12 yaş

1-Zenyep Havin Azbay-Van İl Karması

2-Sudenaz Kurnaz-Malatya İl Karması

3-Berçem Sarıtaş-Van İl Karması

Erkekler 200 metre serbest

9 yaş

1-Burhanettin Bozdere-Malatya İl Karması

2-Ahmet Cahit Duran-Malatya İl Karması

10 yaş

1-Berat Albak-Malatya İl Karması

2-Süleyman Göktürk Cihan-Bingöl İl Karması

3-Emir Fidan-Malatya İl Karması

11 yaş

1-Kayra Kıran-Malatya İl Karması

2-Kerem Koç-Malatya İl Karması

3-Mir Veysel Eldem-Van İl Karması

12 yaş

1-Mehmet Gazi Gelirli-Malatya İl Karması

2-Ufuk Ulaş Avcı-Van İl Karması

3-Miraç Kaplan-Ağrı İl Karması

Erkekler 400 metre serbest

13 yaş

1-Yusuf Baran-Van İl Karması

2-Talha Çelik-Malatya İl Karması

Kızlar 4×50 karışık

9-10 yaş

1-Van İl Karması

2-Malatya İl Karması

3-Bingöl İl Karması

11-12 yaş

1-Van İl Karması

2-Malatya İl Karması

3-Bingöl İl Karması

Yeni Malatya Gazetesi