Malatya’da Elazığ Keyfi: 0-2

Malatyaspor, İnönü Stadı’nda ağırladığı Elazığspor’a 2-0 mağlup oldu. Ev sahibi takım her iki yarıda da rakibi karşısında bir varlık gösteremezken, Elazığ farkı kaçırdı. Karşılaşmayı 2 bin civarında Malatyaspor taraftarı izledi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı maça, daha önce iki il Valiliklerinin aldığı karar doğrultusunda, Elazığ taraftarı gelmedi.

STAD: İnönü,

HAKEMLER: Osman Yiğit Uzer, Mehmet Yıldırım, Emir Fatih Akbulut, 4. hakem Ayhan Morala,

MALATYASPOR: Önder (Dk.65 Mehmet), Mehmet, Mustafa Arslan, Mert, Güven (Dk.77 Hakan), Buğra, Ahmet, Uğur (Dk.90 Osman), Talat, Raif, Murat,

YEDEKLER: Yk. Mehmet Başkak, Hakan, Osman, Onur, Fethi, Enes, Serhat,

ELAZIĞSPOR: Levent, Muammer, Murat, Serdal (Dk.60 Hakan Hacıbektaşoğlu), Arif, Hakan (Dk.59 Burak), Ulaş, Ümit, Berkan, Onur (Dk.80 Muzaffer), Taner,

YEDEKLER: Efe, Ozan, Haluk, Hakan Hacıbektaşoğlu, Ali, Muzaffer, Burak,

GOLLER: Dk.8 Ümit,. Dk. 59 Arif (Elazığspor)

SARI KARTLAR: Mert (Malatyaspor), Serdal, Berkan (Elazığspor)

7. dakikada Malatyaspor atağında Buğra’nın pasını alan Ahmet sert vurdu. Kaleci köşeden topu çeldi, korner. Sonuç yok.

8. dakikada sağ kanattan Serdal topu Ümit’in önüne bıraktı. Bu oyuncu Malatyasporlu iki oyuncudan sıyrıldıktan sonra düzgün bir vuruşla Elazığspor’u öne geçirdi: 0-1

45. dakikada sağ kanattan gelişen Malatya atağında Talat ortaladı. Uygun durumdaki Buğra, kötü bir kafa vuruşuyla topu bomboş kale yerine taça vurdu!.

Hakem oynanmamış süre olarak 2 dakikayı işaret etti.

İlk yarı konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

59. dakikada Elazığspor korner kazandı. Atışı Serdal kullandı. Kaleci Önder topu elinden kaçırdı. Topu önünde bulan Arif ağlarla buluşturdu:0-2

72. dakikada Arif’in sert şutunu Malatyaspor kalecisi Mehmet son anda kornere çeldi.

81. dakikada Murat’ın soldan ortaladığı topu Malatyaspor savunması sadece seyretti. Taner 6 pas içinde inanılmazı yaptı, topu üst direğe çarptırdı ve pozisyon autla sonuçlandı.

89. dakikada Malatyaspor’da Buğra’nın şutunda kaleci gole izin vermedi.

90+1’de Ümit, Malatyaspor kalecisi ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda, kaleci uçarak topu kornere çeldi.

Karşılaşma 2-0 Elazığspor’un galibiyetiyle bitti.

FOTOĞRAFLAR: Mehmet GÖRESİYE