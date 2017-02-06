Malatya’da Malatyalıların Oranı Yüzde 79

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ‘2016 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ sonuçlarına göre Malatya’da yabancılar hariç 777 109 kişi ikamet ediyor.

TÜİK Malatya Bölge Müdürlüğü(nün yaptığı analizlere göre, Malatya’da ikamet eden nüfusun %79,0’u (614 038 kişi) Malatya nüfusuna kayıtlı. Malatya’da Malatyalılardan sonra en fazla %6,4 (49 939 kişi) ile Adıyamanlılar, %5,0 (38 595) ile Elazığlılar ve %0,9 (7 023kişi) ile Bingöllüler ikamet ediyor. Bülten