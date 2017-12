Malatya’daki 5 Projenin Açılışı Ankara’dan Yapıldı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın aralarında Malatya’dan da 4’ü gölet olmak üzere 5 eserin bulunduğu Türkiye genelinde 375 adet eserin Toplu Açılış Töreni Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Milletvekilleri, DSİ Genel Müdürü Murat Acu, kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yetkilileri, belediye başkanları ve davetliler katıldı.

Törende Türkiye genelindeki 375 eser ile birlikte Malatya’da DSİ tarafından tamamlanan tesislerden olan Darende Ayvalı Barajı, Akçadağ Taşevler Barajı, Kuluncak Bicir Barajı ve bu barajın sulama projesi ile Doğanşehir Söğüt Göleti Yukarı Havza Islahı projelerinin açılışı da gerçekleştirildi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu Malatya’daki eserlere ilişkin olarak; “Bu projeler ile Malatya’da 7 milyon metreküp su depolanacak, 2.230 dekar zirai arazi suyla buluşacak ve 10 dekar alan taşkın zararlarından korunacak. Ayrıca bu açılış merasiminde Bakanlığımıza bağlı Orman, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapımı tamamlanan tesis ve çalışmaları da hizmete alacağız. Bu eserler arasında ise yeni orman yolları, ağaçlandırma, orman köylüsüne destek, fidan üretimi, korunan alanların altyapılarının iyileştirilmesi gibi çalışmalar ve otomatik meteoroloji gözlem istasyonları yer alıyor. Malatya’da hizmete alınacak bütün bu eser ve çalışmaların toplam yatırım bedeli ise 47 milyon TL’yi geçiyor.” Şeklinde bilgi vermişti.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti: Yapılan barajlarla hem içme suyu hem tarımsal sulamada çok önemli mesafe kaydettik. Ülkemiz zirai gelir alanında dünyada 7. sıraya yükseldiyse gerisinde bu yatırımlar vardır. KKTC’ye de su götürdük. Bu dünyada uygulanabilir bir şey değidi. Bu adımı attık. Afrika’da da insanların içme suyuna kavuşmasını temin ettik. Her eserin temelini atarken açılış tarihini birazda öne çıkararak ilan ediyoruz. Belirlenen tarihte açılışı yapıyoruz. Bir başka başarılı olduğumuz alan ağaç dikimidir. Uygun alan olan her yerde ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyoruz. 2023’e kadar 7 milyar fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. Çevrecilikte bizimle kimse yarışamaz. Bizim için tabiatın imkanları Rabbimize hamdimizin vesilesidir. Geçtiğimiz 15 yılda her konuda ülkemize adeta çağ atlattık.” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım ise törendeki konuşmasında; “Türkiye’nin önündeki engelleri aşa aşa ülkemizi 3 kat büyüttük. Her türlü manipülasyona rağmen ekonomimizin ne kadar sağlam temeller üzerinde oturduğu bütün piyasa tarafından defalarca teyit edilmiştir. Her gün yeni bir projeyi tamamlamanın gururunu yaşarken gelecek hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye 15 yıl öncesinin Türkiyesi değildir. Artık dinamik, kendi ayakları üzerinde durabilen bir Türkiye vardır. Türkiye’nin yarını bugünden daha güzel, geleceği daha da aydınlık olacak. Milletimiz AK Parti ile bütünleşerek geleceği inşa ediyor.” ifadelerini kaydetti.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise törende şunları söyledi:

“Asırlık hayalleri gerçeğe dönüştürmek için çalışıyoruz. Özellikle ülkemizin her bir köşesinde vatandaşlarımızın büyük bir hasretle beklediği projeleri hayata geçiriyoruz. Bu çerçevede eserlerimizle destan yazdığımız son 15 yılda 150 milyar liradan fazla yatırım yaptık ve Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırdık.”

Açılış konuşmalarının ardından eserlerin açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve bakanların kurdele kesimi ile gerçekleştirildi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com- DSİ