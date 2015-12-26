Malatya’daki Kaza Peşini Bırakmadı

KAYSERİ- Malatya’da yaptığı askerlik görevi sırasında kullandığı askeri araçla trafik kazasına karışan Kayserili Mehmet Durna’ya, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 10 milyar lirayı aşkın hasarın tahsili için Hazine aracılığıyla dava açtı. Bir fabrikada asgari ücretle çalışan Durna, ödeyecek gücü olmadığını belirterek, yetkililerden kendisine yardımcı olmalarını istedi.

Askerlik görevini tamamladıktan 5 yıl sonra mahkeme kararıyla sarsılan 27 yaşındaki Mehmet Durna, kazayı isteyerek yapmadığını söyledi. Hasarın karşılanması için Milli Savunma Bakanlığı’nın Hazine aracılığıyla kendisinden parayı talep ettiğini bildiren Durna, ödeyecek durumunun ise bulunmadığını kaydetti. Durna olayı şöyle anlattı:

“5 Nisan 2000 tarihinde Malatya 2. Ordu Er Eğitim Alayı’nda şoför olarak askerlik görevimi yaparken, kullandığım askeri servis otobüsüyle askeri bölge dışında sivil bir minibüsle çarpıştım. Maddi hasarın meydana geldiği kazada, yüzde 75 oranında kusurlu görüldüm.

2003 yılında mahkeme minibüsteki hasarın tahsilini istedi. MSB, minibüsteki 11 milyar 65 milyon 95 bin liralık hasarı ödemiş. MSB, kazada suçlu bulunduğum için geçtiğimiz Mayıs ayında Hazine aracılığıyla bu paranın yasal faiziyle birlikte tahsili için bana dava açtı. Davanın ilk duruşmasına girdim ve hakime bu parayı ödeyecek durumda olmadığımı söyledim. Duruşma 16 Şubat 2006 tarihine ertelendi.

Şimdi ne yapacağımı bilemiyorum. Ben fabrikada asgari ücretle çalışan bir işçiyim. 3 çocuk babasıyım. Ailemin durumu da iyi değil. Kazayı isteyerek yapmadım ki. Yetkililerden bana yardım elini uzatmalarını istiyorum.”