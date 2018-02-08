Malatyalı Boksörler Ankara’da Mücadele Edecek

Türkiye Boks Federasyonu tarafından bu yıl hayata geçirilen Spor Toto Türkiye Boks Ligi’nin ilk hafta maçları Ankara’da başlıyor. Ligde, Malatya Turgut Özal Boks Kulübü de mücadele edecek.

Ülke genelinden 12 takımın birbiriyle mücadele edeceği ligde 15 günde bir müsabaka düzenlenecek ve lig sonunda ilk 3’e giren takımlara ödül de verilecek.

Ankara Şefik Tetik Boks Salonu ev sahipliğinde gerçekleştirilecek ilk hafta programı, 10-11 Şubat tarihlerinde düzenlenecek ve maçlar 11’de başlayacak.

Boks severlerin ücretsiz olarak takip edebileceği ilk hafta maçlarında program şöyle:

10 Şubat Cumartesi

İstanbul Bağcılar Olimpik SK-Hatay Kocaçınar SK

Mersin BB MESKİ SK-Samsun İlkadım Belediye SK

Kayseri Birlik Gençlik ve Spor Kulübü-ASKİ SK

11 Şubat Pazar

Erzurum Gençlik ve Spor Kulübü-Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik SK

Beşiktaş JK-Malatya Turgut Özal Boks Kulübü

Fenerbahçe SK-Ankara Sağlık SK.

Yeni Malatya Gazetesi