Malatyaspor Nihayet: 2-1

Malatyaspor, haftalar sonra galibiyetle tanışabildi ve Güngören Belediyespor’u Celil ve Selim’in attığı gollerle 2-1 mağlup etmeyi başardı. En son galibiyeti 40 gün önce Kartalspor karşısında alan Malatyaspor’a, zor günler geçirdiği bu dönemde Güngören Belediye galibiyeti moral oldu. Maçı yaklaşık 3 bine yakın futbolsever izledi. Protokol tribününde il yöneticilerinden kimse göze çarpmazken, kulüp yöneticilerinden de Selahattin Dağıstanlı tribündeydi. Maçın ikinci yarısında, Saadet Partisi Belediye Başkan adayı Mehmet Yaşar Çerçi, il başkanı Mehmet Asiltürk’le birlikte protokol tribününe geldi. Burada bir grup taraftarın “Çerçi Başkan, Malatya Şampiyon” tezahüratına Çerçi, taraftarları selamlayarak karşılık verdi.

STAD: İnönü,

HAKEMLER: Erbay Aldemir, Serkan Gençerler, Emre Suna, 4. hakem Halil İbrahim Süslü,

MALATYASPOR: Emrah, Mustafa Sert, Fatih, Eren, Mustafa Aslan (Dk.58 Güven) , Alper, Güngör, Turgay, Celil (Dk.90+3 Ali Şimşek), Selim, Ergun (Dk.90+2 Mert)

YEDEKLER: Yk. Taylan, Mert, Güven, Ali Şimşek, Mehmet Yoldaş,

GÜNGÖREN BELEDİYE: Fırat, İzzet, Can, Güray, İbrahim, Yunus, Hakan, Ersin (Dk.70 Bülent) , Turan, Turgut, Adem,

YEDEKLER: Harun, Mustafa, Bülent, Hamza, Ufuk, İlkay, Seçkin,

GOLLER:Dk.43 Hakan (Güngören Belediyespor,Dk.45 Celil Penaltı, Dk. 64 Selim (Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Emrah ve Güven ( Malatyaspor), Can ve İbrahim (Güngören Belediyespor)

4.dakikada Erenin ortasında Ergunun kafa vuruşu az farkla autla sonuçlandı.

6.dakikada ev sahibi takım atağında Erenin yaklaşık 30 metreden sert şutunda kaleci Fırat 2 hamlede topa sahip oldu

26.dakikada Güngörün ceza sahası dışından vuruşunda top kalecide kaldı.

28.dakikada Celilin ortasında Ergünden önce kaleci Fırat topu eliyle kornere gönderdi. Erenin kullandığı korner atışında defansın uzaklaştırmak istediği top kısa düşünce yeniden topla buluşan Celilin ortasında Turgayın kafa dokundu kaleci topu güçlükle çıkardı defans tehlikeyi uzaklaştırdı.

38.dakikada konuk Güngören Belediyesporun geliştirdiği atakta Adem tek başına Malatyaspor ceza sahasına kadar geldi, Turgay ve Alperin müdahalelerine karşın dokundu Emrah topa hakim oldu.

43. dakikada Güngören Belediyespor öne geçti. Bu dakikada konuk takımın geliştirdiği atakta Adem ceza alanına girdi. Çaprazdan vurdu, Emrah kornere çeldi. Kornerden gelen topu iyi takip eden Hakan kafayla filelere gönderdi: 0-1

45. dakikada Malatyaspor beraberliği yakaladı. Gelişen atakta topla ceza alanına giren Ergun, rakip oyuncular tarafından yere indirilince hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı Celil kullandı ve kalecinin ters köşesine göndererek golü attı: 1-1

4.Hakem ilk yarıda oynanmamış süre olarak 1 dakikayı gösterdi. İlk yarı karşılıklı gollerle 1-1 tamamlandı.

50.dakikada Ademin vuruşunda Emrah tehlikeyi kornerle önledi. Konuk takım korner atışından sonuç alamadı.

56.dakikada Güngören Belediyespor kazandığı serbest atışı Turan ile kullandı, bu futbolcunun sert şunu az farkla auta çıktı.

63.dakikada Turanın sert şutunda Emrah başarılıydı.

64. dakikada Malatyaspor öne geçti. Sarı kırmızılı takımın geliştirdiği atak konuk takım tarafından kornerle kesildi. Kazandığı köşe vuruşunu Eren kullandı. Topu iyi takip eden Selim, yakın mesafeden kafayla ağlara gönderdi: 2-1

76.dakikada Canın kullandığı serbest vuruşta top auta çıktı.

80.dakikada İzzetin vuruşunda Emrah tehlikeyi güçlükle önledi.Defans tehlikeli uzaklaştırdı.

Karşılaşmada oynanmamış süre olarak 3 dakikayı gösterirken, konuk takımın beraberlik arayışları sonuç vermedi ve karşılaşma Malatyasporun 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

FOTOĞRAFLAR: Mehmet GÖRESİYE