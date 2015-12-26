Malatyaspor Uzatmada: 3-2

Malatyaspor ligin ilk yarısının eksik kadroyla çıktığı son maçında Elazığspor’u 3-2 geçerken, zorlandı. Üstün oynadığı sırada genç kaleci Emrah’ın büyük hatasından yenilen gol Malatyaspor’u şoke ederken, takım ikinci yarı toparlandı ve 2-1 öne geçti. Elazığspor beraberliği sağlarken, Malatyaspor sonraki dakikalarda galibiyet için riskler alarak rakip kaleye yüklendi ve galibiyet golünü 90+2’de buldu. Malatyaspor’un 3 golünü kaydeden Taner, özellikle ilk yarıda cömertçe harcadığı pozisyonlar nedeniyle öfkelenen taraftarın da gönlünü almış oldu. Emrah da hatalı yediği golün ardından yaptığı kurtarışlarla takımın galibiyetinde önemli rol oynadı. Maç oynanırken Maraton tribünündeki bir taraftar rahatsızlanınca ambulansla hastaneye kaldırıldı. Elazığspor’un futbolcuları ve kenar yönetimi son dakikada gelen Malatyaspor golüne uzun süre itiraz ettiler. Maçı protokol tribününde Vali Halil İbrahim Daşöz, AKP milletvekili Öznur Çalık ve Belediye Başkanı Cemal Akın da izlediler. Önceki haftalarda maça gelen 2. Ordu Komutanı Orgeneral Hasan Iğsız ile diğer komutanların, Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gece Kuzey Irak’a yapılan hava ve kara harekatı nedeniyle bu kez maça gelmedikleri öğrenildi. Karşılaşmayı yaklaşık 6 bin dolayında taraftar izlerken, iki ilin İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla, bu maçı izlemeye Elazığ taraftarı gelmedi. Stada kimlik kontrolu yapılarak seyirci alındı ve Elazığ doğumlu olanlar ile kimliği yanında olmayanların girişine izin verilmedi. Malatyaspor sahaya, maddi katkıları nedeniyle belediye başkanı Cemal Akın’a teşekkür pankartıyla sahaya çıktı. Zorlu maçın ardından taraftar grupları caddelerde ve İnönü Kapalı Çarşısı üzerinde sevinç gösterileri yaptılar.

STAD: İnönü,

HAKEMLER: Cüneyt Bakıroğlu, Ömer Faruk Yeşil, İsmail Şencan, 4. hakem Mürvet Sezer,

MALATYASPOR: Emrah, Mehmet Budak, Alper, Mustafa, Engin (Dk.89 Eyüp Kadri), Serdar, Zafer (Dk. 54 Tayfur Emre), Hakan Söyler, Güngör, Ramazan (Dk.80 Turgay), Taner,

YEDEKLER: Yk.Eray, Ali Şimşek, Turgay, Eyüp Kadri, Tayfur Emre, Mustafa Olcaytu,

ELAZIĞSPOR: Erşen, Ayhan, Mehmet, Erhan, Murat, Bahtiyar, Mustafa (Dk.66 Haluk), Can Polat, Caner (Dk.83 Ali Kemal), Korhan, Ahmet (Dk.46 Harun),

YEDEKLER: Yk. İskender, Haluk, Harun, Ali Çevik, Ali Kemal, Recep, Emrah,

SARI KARTLAR: Zafer, Mehmet Budak (Malatyaspor), Korhan ve Erşen (Elazığspor)

GOLLER: Dk.52, Dk.60 ve Dk.90+2 Taner (Malatyaspor), Dk. 20 Can Polat, Dk. 76 Korhan (Elazığspor)

3. dakikada gelişen Malatyaspor atağında Serdar sağdan ortaladı, Taner kafayla Mehmet Budak’a gönderdi. Bu futbolcunun vuruşu aut.

11. dakikada Alper’in pasını alan Güngör’ün orta şut karışımı vuruşu autla sonuçlandı.

13. dakikada Serdar ortaladı, Taner hamle yaptı, Elazığ kalecisi uzaklaştırdı.

14. dakikada Korhan’ın şutu Malatyaspor kalecisi Emrah’ta kaldı.

15. dakikada Malatyaspor akını kornerle sonuçlandı. Atışı Ramazan kullandı. Taner yükseldi, kafayı vurdu. Direğin hemen üstünden aut.

19. dakikada Malatyaspor mutlak bir gol pozisyonunu değerlendiremedi. Serdar ortaladı, Ramazan 6 pas içerisine indirdi. Kaleyle karşı karşıya olan Taner, zor olanı yaptı, auta gönderdi.

20. dakikada Elazığspor kontraatak geliştirdi. Atılan topu Güngör kafayla kaleciye geri pas yaptı. Malatyaspor kalecisi Emrah, topun kornere çıkmasını önlemek için müdahale etmek isterken, topu elinden kaçırdı ve bomboş durumdaki Can Polat, Malatyaspor ağlarına gönderdi: 0-1

22. dakikada Güngör’ün pasını alan Serdar bir anda kaleyle karşı karşıya kaldı. Sert vurdu, top yan ağlarda kaldı.

29. dakikada Serdar’ın şutu defansa çarpıp kornere çıktı. Korner atışından gelen topu Elazığ kalecisi aldı.

31. dakikada Malatyaspor atak geliştirdi. Güngör’ün cezaalanı içerisinden yerden şutunu kaleci son anda kornere attı. Kornerden sonuç yok.

33. dakikada Engin’in şutu kornerle sonuçlandı. Serdar’ın kullandığı atıştan gelen topu Elazığ kalecisi yumrukla uzaklaştırdı.

37. dakikada Zafer’in sert şutunu da Elazığ kalecisi yumruklayarak uzaklaştırdı.

39. dakikada Hakan Söyler’in cezaalanına gönderdiği topa Taner çok kötü vurdu.

4. hakem oynanmamış süre olarak 1 dakikayı işaret etti.

45+1’de Ramazan’ın kafa vuruşu Elazığ kalecisinde kaldı.

İlk yarı konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle son buldu.

52. dakikada Malatyaspor beraberliği yakaladı. Alper’den gelen topu Mehmet Budak Taner’e indirdi. Bu futbolcunun vuruşu Malatyaspor’un beraberlik golünü getirdi: 1-1 Bu golün ardından Taner, attığı golü ilk yarıda hatalı gol yiyen kaleci Emrah’a armağan ettiğine dair görüntüler sergiledi.

56. dakikada Korhan’un uzaktan sert şutunu Emrah son anda müdahalesiyle kornere çeldi.

58. Serdar’ın sert şutunu kaleci Erşen uzaklaştırdı.

60. dakikada Malatyaspor Taner’le öne geçti. Tayfur Emre’nin pasıyla cezaalanına giren Ramazan kaleciyle karşı karşıya iken daha uygun durumdaki Taner’e aktardı, bu futbolcunun vuruşu Malatyaspor’un golü olarak ağlarla buluştu:2-1

67. dakikada Güngör’ün şutu az farkla yandan aut.

70. dakikada Elazığ atağında Harun topu ayağının altından kaçırınca, Malatyaspor taraftarı ve futbolcular derin bir oh çekti.

76. dakikada Malatyaspor’un kazandığı korner atışını Serdar kullandı. Elazığ defansı bu topu süratle uzaklaştırdı. Topu süren Korhan, önce Alper’i sonra Mehmet Budak’ı çalımladı ve beraberliği sağladı: 2-2

87. dakikada Malatyaspor yine mutlak bir gol pozisyonunu değerlendiremedi. Güngör’den gelen topa cezaalanında Taner vurdu, üstten aut.

88. dakikada Serdar’ın sert şutu isabetsiz ve Elazığ kalesinin yanından auta çıktı.

90. dakikada Elazığ mutlak bir golü Haluk’la kaçırdı. Ortalanan topa vuramayan Haluk, Malatyasporluları sevindiren oyuncuydu.

4. hakem oynanmamış süre olarak 3 dakikayı işaret etti.

90+2’de Güngör’ün vuruşunda Elazığ defansı topu kornere attı. Atışı Serdar kullandı. Gelen top Elazığ cezaalanını karıştırdı, uzaklaştırılmak istenen topla buluşan Serdar’ın şutu karambol yarattı. Mustafa’nın oynadığı topa en son arka direkteki Taner vurdu: 3-2

Karşılaşmayı Malatyaspor 3-2 galip bitirdi.

FOTOĞRAFLAR: Mehmet GÖRESİYE