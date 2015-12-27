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Malatya Haber -

Malatyaspor’da Kongre

Malatyaspor’da Kongre
  • 27.12.2015
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Malatyaspor’da yönetim kurulu, 25 Ocak’ta kongreye gitme kararı aldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Basın Sözcüsü Cebrail Mungan, kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmemesinden dolayı kongre kararı aldıklarını söyledi. Mungan, yönetimin 3 milyon TL harcadığını belirterek, “İkinci yarı için bizlere verilen sözler yerine getirilmedi. Oyunculara karşı mahcup duruma düştük. Bizden daha iyi yöneten çıkarsa biz takımı bırakmaya hazırız. Bizim için önemli olan Malatyaspor” diye konuştu.

Kulüp Başkanı Haşim Karadağ’ın Malatya’da birtakım temaslarda bulunduğunu kaydeden Mungan, “Parkometre konusunda halen bir gelişme yok. Biz parkometreyi reklam karşılığı istiyoruz. Kimseye babasının hayrına iş yaptırmıyoruz. Ancak, herkes kendi şahsi menfaatini düşünüyor. Belediyeler ne için vardır, merak ediyorum. Herkes seçime endekslenmiş aday kim olacak diye bekliyor” dedi.

Malatyaspor yönetimi olarak acil para ihtiyaçlarının olduğunu ifade eden Mungan, “Bize para şimdi lazım. Ben Mart ayında verilecek parayı ne yapayım ? İkinci yarıya hazırlık için para şimdi gerekiyor. Hiç değilse futbolcuların alacaklarının bir kısmını vermemiz lazım. Ancak, kimseye sesimizi duyuramıyoruz” ifadelerini kullandı.

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