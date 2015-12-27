“Malatyaspor’u Rezil Ettiler”

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sanica Boru Elazığspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Malatyaspor’un düştüğü durumun utanç verici olduğunu söyledi.

Teknik direktörlük kariyerine ilk olarak 1986 yılında Malatyaspor’da başlayan Yılmaz Vural, Malatyaspor’un içine düştüğü durumun kendisini çok üzdüğünü, takımı amatör kümeye kadar düşürenlerden hesap sorulması gerektiğini deli getirdi.

Malatyaspor’un amatör kümeye düştüğünü öğrendiğinde büyük üzüntü yaşadığını kaydeden tecrübeli teknik adam, “Üzülüyorum. Benim dönemimde çalışan yönetici arkadaşlarla buluştum, takımın amatör kümeye kadar düştüğünü söylediler. Bu Malatya adına utanç verici bir durum. Türkiye Ligi’nde tozu dumana katan bir takımın bu halde olması beni çok üzdü. Maddi ve tesisleşme anlamında belki de o dönemde ilk tesisi yaptık. Pınarbaşı’ndaki tesisleri ilk yaptıran bizleriz. O dönemde Türkiye’de tesis yoktu. Bakıyorsunuz bunları gerçekleştirmiş bir takım, futbolu çok seven bir yer amatör kümede. Yuh yani ayıptır. Kim bu duruma düşürdüyse sorgulanmalıdır. O kadar kolay değil. Toplumun çok önemli bir sosyal olaydaki sıkıntısını oluşturan kim varsa bunlar tek tek afişe edilmelidir. Takımı rezil duruma düşürdüler” dedi.

“GEÇMİŞE DÖNMEK İÇİN ÇALIŞMA YAPMAMIZ LAZIM

Yeni Malatyaspor’u geçmişe döndürmek adına iyi bir durum değerlendirmesi yapılması gerektiğini kaydeden Vural, “Şimdi Malatya Belediyespor’un ismini değiştir ismini Yeni Malatyaspor yap, geçmişi ara. Böyle bir şey yok. Bu bir saygısızlıktır. 1966 yılında kurulmuş bir takım yok olur mu? Her geçen gün üzerine bir tuğla koyup, yukarı çıkacağına, bu duruma getirilir mi? Bu konuda Malatya’da bana göre bir brifing yapılmalı, oturup, ‘Nerede ne yaptık?’ bunun tartışılması gerekiyor. Hiç olmazsa Yeni Malatyaspor eğer oraya tekrar gelecekse, iyi bir durum değerlendirmesi yapılmalıdır. Bundan sonra Malatyaspor’un bir daha başka bir ‘Yeni Malatyaspor’ kurma şansı yok. Dolayısıyla geçmişine geri döndürmek adına tekrar çalışması lazım” diye konuştu.

“MALATYASPOR BANA SAHİP ÇIKTI”

Şuanda Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi’nde mücadele eden Malatyaspor’un kendisine sahip çıkarak, şans verdiğini belirten Vural, şunları ifade etti:

“Malatyaspor’u aramaz mıyım? 1986 yılında Türkiye’ye geldiğimde bana bu şansı veren, bana sahip çıkan bir kulüp. Ben vefasız bir adam değilim. Benim bu oluşumda ne kadar katkım olacaksa, destek vermeye hazırım. İçimin ısındığı o dostluklarım halen devam ediyor. Benim dönemimdeki yöneticilerle halen görüşüyoruz, bağımız hiç kopmadı. Hem de çok dostane görüşüyoruz. Ama maalesef bir iş yanlış yapılıyorsa, bu hale geliyor. Bak Kocaelispor yok, Sakaryaspor yok, Aydınspor yok. Nerede Fenerbahçe’yi 6-1 yenen Aydınspor? Amatör kümede oynuyordu, oradan da çekildi. Türk futbolunun nasıl yönetildiğinin en güzel göstergesidir.”