”Malatya’ya Hizmet İçin Hazırız..”

Bir süre önce yapılan seçimler sonrası iş başına gelen Mimarlar Odası Malatya Temsilciliğinin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Yavuz ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Cemal Akını makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler.

Mimarlar Odası Malatya Temsilcisi Abdurrahman Yavuz, göreve yeni geldiklerini belirterek; Bu vesileyle Belediye Başkanımıza nezaket ziyaretinde bulunmak istedik. Göreve seçildiğimizden bu yana Sayın Belediye Başkanımızın Malatyaya yapmış olduğu hizmetleri de takip ediyoruz. Bizler de yeni yönetim kurulu olarak Malatyaya hizmet için her türlü bilimsel yardıma hazır olduğumuzu ifade etmek istiyoruz dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Akın ise Mimarlar Odası ile daima iç içe çalıştıklarını, göreve geldikten kısa bir süre sonra mimar ve mühendislerle her ay düzenli toplantılar yaptıklarını belirterek, Malatyada yaşam şartlarını nasıl daha da güzelleştiririz diye sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelmeyi ve görüş alışverişinde bulunmaya önem verdiklerini söyledi.

Özellikle Mimarlar Odası ile sık sık bir araya geldiklerini belirten Belediye Başkanı Akın, Mimarlarımız hizmetlerimizde önümüzü aydınlattılar. Mimarlar Odası ile Belediyemiz daima iç içe, yan yana çalışmak durumunda olan iki kurum. Belediye hizmetlerinin daha iyi olması yönünde, bilimsel ölçüler içerisinde yürümesi hususunda gerekli katkıyı yapıyorlar. Bundan sonraki çalışmalarda da bu anlayış devam edecek dedi.

Başkan Akın, Mimarlar Odasının son seçiminde göreve gelen yeni yönetim kurulu üyelerine başarı dileklerini iletti.