“Malatya’yı Bilgisayar Yazılımlarının Merkezi Yapmak İstiyoruz”

Vali Mustafa Toprak, 11. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri Makine Hayvancılık ve Gıda Fuarının açılış programına katılmak üzere Malatya’ya gelen yabancı ülke temsilcilerini makamında kabul etti.

Ürdün Büyükelçisi Amjad Adaileh , Lübnan Büyükelçisi Mansour Abdallah, Sudan Büyükelçisi Osman Eldirdieri, Endonezya Bakan Danışmanı Almsyah, Ukrayna Büyükelçiliği Ekonomik İlişkiler 1. Sekreteri Igor Varaksın , Yemen Büyükelçisi Abdullah Ali Fadhel Al-Aaadi, Arap Devletler Ligi Ankara Temsilcisi H.E. Faleh Majed Almutaırı, Moritanya İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği 1. Müsteşarı Dhehbi Dhehbi, Kosova Büyükelçisi Avni Spahiu, Kosova İstanbul Başkonsolosu Rrahim Morina, Makedonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dr. Zvonko Mucunski,Filistin Büyükelçiliği 1.Müsteşarı Hanaa A. Abu Ramadan , Karadağ Büyükelçisi Branko Miliç , Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu Direktörü Harun Han-Ching Fan, Vali Toprak’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler.

Vali Toprak, kendilerini Malatya’da, bu güzel kentte görmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek bazı ziyaretçileri ile İzmir Valiliği sırasında görüştüğünü de ifade etti.

Vali Toprak konuşmasında ”Şüphesiz ki bugün sizin burada bulunmanız önemlidir. Dost ve kardeş ülkelerden gelen siz değerli Büyükelçilerin, Müsteşarların ve değerli görevlilerinin ziyareti bizim adımıza çok önemli. Bu ziyaretiniz sırasında belki herkes size Malatya’yı anlatma fırsatı bulacak ama Malatya hakikaten ülkemizin en önemli illerinden biri, ülkemizin kendi içerisinde doğu ve batının penceresi gibi kabul edilebilir.

Özellikle Karakaya Baraj Gölü’nün güzelleştirdiği bir çevre ve o çevre ile birlikte önemli bir ova zinciri var. Dışarıdan bakıldığında en önemli ürünü kayısı gibi gözükebilir, dünya kayısı üretiminin yüzde 70’i Malatya’da üretiliyor ve kaliteli kayısının da üretim alanı. Temelde tarım ve hayvancılık gibi gözükmesine rağmen burada çok önemli noktada Sanayi oluşumu da var. Tarıma dayalı sanayi de kayısı önemli ama bununla birlikte buradaki dut gibi, kiraz gibi, elma gibi, armut gibi, ceviz gibi çok önemli tarımsal ürünleri de var ve bunların da sanayisi önemli bir noktada gelişmiş vaziyette.

Malatya tarımsal sanayisini geliştirmekte birlikte esas ana sektörlerden ve istihdam oluşturan sektörlerden birinin başında da tekstil ve hazır giyim gelmektedir. Özellikle tekstil çok önemli, yoğun bir sanayi ve istihdam alanı oluşturuyor, diğer taraftan bugün Türkiye’nin en önemli ihracat kalemlerinden olan tekstil ve konfeksiyonun adeta merkezi ve kümelendiği yer olarak da ifade edebiliriz.

Bazı büyük markaların ana çıkış ve üretim noktası bizim en önemli unsurlarımızdan birini de Malatya’da yetişmiş insanların İstanbul sanayisini ve üretim gücünü elinde bulundurmalarıdır. Yani İstanbul’da birçok sanayici ve iş adamımız Malatyalıdır ve Malatya’dan çıkmışlardır.

Malatya’da iki Organize Sanayimiz var, şu an yirmi iki bin kişi çalışıyor ve özellikle sizler de takip etmişsinizdir Cazibe Merkezleri Projesi Programında 23 il içerisinde önemli bir teşvik unsuru içeren proje içerisine Malatya’da dâhil edildi. Şu anda Türkiye’de Cazibe Merkezleri Projesi kapsamında en çok, en fazla yatırım yapmak isteyen, işverenlerin talepte bulunduğu alan ve il Malatya.

Bununla birlikte Besi Organize Sanayi Bölgesi ile Mermer Organize Sanayi Bölgesi kurma çalışmalarımızda da sona geldik, çok önemli mermer yatakları var ve hayvancılık açısından çok önemli bir bölge. Yeni yatırım başvurularında da orta, orta yüksek ve yüksek teknoloji ve katma değerli üretim alanlarını tercih edeceğiz.

Bu noktada Malatya’nın daha ileri bir noktaya atılım yapacağını düşünüyorum, çünkü burası sanayisini ve tarımını geliştirmek ile birlikte çok önemli bir lojistik yerde bulunuyor. Önemli bir ulaşım noktasında hem karayolu, hem demiryolu, hem havayolu açısından hem de limanlara ulaşım açısından çok önemli yol ağları üzerinde yer alıyor ve bu konuda da gelişmeler devam ediyor.

Malatya’nın sağlık alanında da çok önemli hedefleri var. Kalp, Damar, Kardiyoloji, Karaciğer Nakli, Kanserle ilgili tedavi yöntemleri ve bu sene temeli atılacak Onkoloji Hastanesi ile birlikte hem sağlık, hem teşhis, hem tedavi merkezi hem de sağlık teknolojilerinin de üretim alanı olma noktasında iyi bir konumda yer almakla birlikte ileriye dönük büyük hedefleri var.

Dünyanın birçok ülkesinden ilimize tedavi olmak için gelip tedavisini olup giden insanlar var. Bu anlamda istiyoruz ki bir taraftan ilimizin tarımsal üretimini ve sanayi teknolojisini geliştirelim ama diğer taraftan da sağlık endüstrisi ve teknolojisini, teşhis, tedavi ile birlikte daha iyi bir sağlık merkezi haline getirebilelim. Turgut Özal Tıp Merkezi de bunların hepsini bünyesinde barındıran çok önemli bir merkez.

Malatya’yı bilgisayar yazılımlarının da merkezi haline getirmek istiyoruz, o konuda da çalışmalarımızı yürütüyoruz. Üniversiteyi ziyaretiniz sırasında da bilgi vermişlerdir, özellikle teknoparkımızın bu anlamda, yazılım konusunda ciddi manada çalışmaları var.

Yağış alma açısında biraz az olmasına rağmen burada özellikle sulanabilir arazileri sulama noktasında ülkemizin ortalamasının çok üstünde bir oranımız var.

Turizm açısından baktığımızda turizm değerlerinin, kültür değerlerinin de çok önemli olduğunu görüyoruz. İlimiz gelip gezip görmek amacıyla yurt dışından yurt içinden gelenlerin de odaklanacağı bir şehir. Arslan Tepe höyüğümüz sekiz bin yıllık bir geçmişe sahip ve çok önemli eserleri barındırıyor. Buradan çıkarılan eserlerin bir kısmı Ankara’da Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergileniyor, bu sene içerisinde ilimize büyük bir medeniyet müzesi yapılması amacıyla hazırlanan proje yatırım program içerisinde bulunuyor.

Aslan Tepe Höyüğü ve Battalgazi ilçemizde geçmişten gelen kadim medeniyet unsurları ve önemli tarihi, kültürel eserleri barındırıyor. Buraya gelmişken buradaki Ulu Cami çok önemli bir eser umarım burayı ziyaret edebilirsiniz, Kervansaray ile birlikte diğer alanları ve Arslan Tepe Höyüğü’nü de gezme fırsatı bulabilirsiniz.

Özellikle Malatya, Elazığ, Sivas üçgenine baktığımızda burada Yukarı Fırat havzasının çok önemli Mezopotamya gibi önemli altyapı ve kültürel değerleri olduğunu görüyoruz. Biz Malatya-Arapgir’i, Erzincan-Kemaliye’yi, Sivas- Divriği’yi, Elazığ-Keban’ı, Ağını hep birlikte bir alan olarak düşünüyoruz ve bunu hep mutfak ürünleri ile yeme içme kültürü ile hem de tarihi ve kültürel değerleriyle bir destinasyon olarak uygulamaya çalışıyoruz.

Belki anlatacak çok şey var ama sonuç itibariyle hem yatırım yapmak isteyenler için, hemen birlikte ortaklık kurup üretmek isteyenler için, hem tarihi ve kültürel doku, gelenek, görenek ve yaşamla birlikte yeme, içme kültüründen istifade etmek isteyenler için her zaman kapımızın açık olduğunu ve birlikteliğimizin müşterek olduğunu ifade etmek istiyorum.

Bugünkü fuarla birlikte de Malatya’da bir fuarlar kenti olma noktasında hızla ilerliyor. Bu fuarla birlikte bir taraftan ilimizin tarımsal üretimini ve onun çıktılarını görme imkânı bulacağız bir taraftan da Malatya’da üretilen tarım teknolojilerini görme imkânı bulacağız. Malatya’da tarım teknolojileri üretiliyor, yabancı yatırımcılarla bu alanlarda ve diğer alanlarda işbirliği yapma noktasında hazır olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, ziyaret için tekrar çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Ziyaretçilerin özellikle Organize Sanayi Bölgesi Yatırımları ve Cazibe Merkezleri Projesi Programına ilgi gösterdiklerini ve bu konuda bilgi almak istediklerini ifade etmeleri üzerine Vali Toprak, elektriği, suyu, doğalgazı, arıtma tesisi gibi alt yapısı hazır vaziyette arsaların yatırım yapmak isteyen yatırımcılara ücretsiz verildiğini ifade etti.

Yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için fabrika binasının da devlet tarafından yapıldığını ve ayrıca istenirse makine teçhizatının da devlet tarafından karşılandığını belirtti.

İstihdam ve vergi konusunda devlet tarafından sağlanan kolaylıklar ve muafiyetler hakkında da bilgi veren Vali Toprak, yabancı yatırımcılara vatandaşlık hakkı verilmesi ile ilgili yapılan çalışmalar konusunda da bilgiler verdi.

Malatya’daki nitelikli iş gücü konusuna da değinen Vali Toprak, ziyaretçileri aracılığı ile ilimizde yatırım yapmak ve sağlanan avantajlardan yararlanmak isteyen yatırımcıları ilimize beklediğini belirterek kendisini ziyarete gelen Büyükelçi, Müsteşar ve görevliler aracılığı ile bunu tüm yatırımcılara ilettiğini ve bu yatırımcılara kapılarının her zaman için açık olduğunu ifade etti.

Ziyaretçiler, yapılan bu çalışmalarla ilgili kendilerine verilen bilgiler ve yatırımcıların davet edilmesinden duydukları memnuniyeti ifade ederek Valilik makamından ayrıldılar.

Bülten- malatyahaber.com