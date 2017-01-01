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Malatya Haber -

Masa Tenisi İl Seçmeleri Yapıldı

Masa Tenisi İl Seçmeleri Yapıldı
  • 02.01.2017
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Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Masa Tenisi Malatya il seçmeleri yapıldı.

Yakınca spor salonunda düzenlenen şampiyonada, erkeklerde 37, kadınlarda 15 sporcu derece yapabilmek için mücadele etti.

Müsabakalar sonunda erkek ve bayanlarda ilk 4’e giren sporcular, 21-22 Ocak’ta Malatya’da yapılacak grup müsabakalarında mücadele etme hakkı kazandı.

Müsabakalar sonunda erkeklerde, Alp Buğra Kırşan birinci, Mehmet Akif Şahin ikinci, Mert Şerif Rüzgar üçüncü, Eses Salkım dördüncü, bayanlarda  İrem Tekin birinci, Sevde Türkmenoğlu ikinci, Gönül Aksu üçüncü, Ecem Dila Maraş dördüncü oldu.

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Dr.Murat Kılınç, müsabakaların zevkli ve çekişmeli geçtiğini belirterek, sporcuların yetişmesi için her türlü desteği verdiklerini kaydetti.

FOTO: Mehmet GÖRESİYE

AA

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